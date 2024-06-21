Умер актер Дональд Сазерленд. Он сыграл в фильмах: "Голодные игри", "Ограбление по- итальянски".

О смерти 88-летнего актера сообщил его сын Кифер: "С тяжелым сердцем я вынужден сказать, что скончался мой отец, Дональд Сазерленд. Он любил свое дело и делал то, что любил. Невозможно просить большего от судьбы. Это была хорошо прожитая жизнь", - отметил Кифер.

Кто такой Дональд Сазерленд

Актер стал успешным после появления в роли хирурга Пирса в американском телешоу МЭШ в 1970-х. А за всю творческую карьеру он сыграл почти в 200 ролях.

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Хотя Сазерленд родился в Канаде, в 1957 году будущий актер переехал в Лондон. Там он сыграл небольшие роли в британском кино и на телевидении.

В 1971 году Сазерленд играл детектива в фильме "Клют", в котором его герою в поисках пропавшего человека помогает высокооплачиваемая проститутка. Ее сыграла Джейн Фонда, получившая за эту роль премию "Оскар". После съемок этого фильма Сазерленд и Фонда стали парой, однако расстались через 2 года.

В 1980-х годах Сазерленд сыграл отца подростка-самоубийцы в фильме "Обычные люди", удостоенном "Оскара".

В телесериалах актер начал сниматься в 2000-х, сыграв в таких сериалах, как "Грязные деньги" и "Главнокомандующий".

Однако, несмотря на успешные роли и одобрение кинокритиков, Сазерленд ни разу не удостоился номинации на "Оскар".

У актера было четыре сына и дочь.