Эти киноленты впечатляют с первых кадров.

Недавно одна из самых престижных кинопремий "Оскар" назвала своих победителей. Киноакадемия отдала награду фильму "Анора", в котором снялся российский актер Юрий Борисов.

Однако в мире кинематографа существует немало кинолент, которые стали настоящими рекордсменами по количеству статуэток на кинопремии.

УНИАН подготовил подборку фильмов, которые точно вам следует посмотреть или же пересмотреть в ближайшее время.

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"Отсюда - в вечность" (1953)

Американский черно-белый фильм режиссера Фреда Циннемана рассказывает о жизни солдат накануне нападения Японии на Перл-Харбор. События происходят в 1941 году на гавайском острове Оаху, где расположена база военно-морских сил США.

К слову, кинолента снята по одноименному бестселлеру Джеймса Джонса и входит в десятку самых кассовых голливудских фильмов 1950-х годов. "Отсюда - в вечность" был номинирован на 13 "Оскаров", однако получил 8, в том числе стал лучшим фильмом года.

Главные роли сыграли: Фрэнк Синатра, Эрнест Боргнайн, Дебора Керр, Берт Ланкастер и другие.

"Английский пациент" (1996)

Следующая кинолента "Английский пациент" получила 9 статуэток премии "Оскар". Фильм-драма, который снял режиссер Энтони Мингеллоу, показывает жизнь пилота с тяжелым ранением, которое он получил во время Второй мировой войны. Мужчина рассказывает свою трагическую историю медсестре, которая за ним ухаживает последние годы.

К слову, фильм построен на основе одноименного романа Майкла Ондатже.

Главные роли сыграли: Ральф Файнс, Жюльет Бинош, Уиллем Дефо и Кристин Скотт Томас.

"Вестсайдская история" (1961)

10 наград самой престижной премии в мире кино получила экранизация бродвейского мюзикла "Вестсайдская история". В ее основе лежит классическая пьеса Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта", но с определенными изменениями. В частности, главных героев Тони и Марию перенесли в Нью-Йорк. Именно там зарождается их любовь и вызовы от вражды родителей.

К слову, режиссерами ленты являются Роберт Уайз и Джером Роббинс. По версии Американского института кинематографии, этот фильм занимает второе место в списке лучших мюзиклов всех времен.

Главные роли сыграли: Натали Вуд, Ричард Беймер, Расс Темблин и Рита Морено.

"Бен-Гур" (1959)

Американский эпический фильм "Бен-Гур" поразил не только зрителей, но и жюри "Оскара". Ведь целых 11 статуэток он получил в самых престижных номинациях и часто получал звание "Лучшего исторического фильма".

Режиссер Уильям Уайлер снял эту киноленту по роману американского писателя Льюиса Уоллеса. В центре сюжета история о дружбе Иуды Бен-Гура и Мессала. Однако спустя годы идеологические убеждения перечеркнули все общее, что было между мужчинами и начинаются серьезные конфликты.

Главные роли сыграли: Чарлтон Хестон, Джек Хокинс, Гайя Гарарит и Стивен Бойд.

"Титаник" (1997)

Рекордсменом по количеству номинаций на "Оскар" стал легендарный фильм Джеймса Камерона "Титаник". Он имел 14 номинаций и получил 11 статуэток.

Герои фильма из разных социальных слоев - богачка Роуз и бедняк Джек. Они влюбились друг в друга на борту корабля, который совершает свой рейс через северную Атлантику в 1912 году и сталкивается с айсбергом.

Главные роли сыграли: Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо.

Напомним, ранее УНИАН писал о 5 лучших исторических фильмах, которые основаны на реальных событиях.

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