В главной роли снялся Александр Рудинский.

Краткометражный фильм о войне в Украине "Камень, ножницы, бумага" получил премию BAFTA, как "Лучший британский короткометражный фильм".

Лента основана на реальных событиях, которые происходили в Украине в феврале 2022 года.

"Это история, случившаяся в реальной жизни. К сожалению. История, случившаяся с молодым парнем Иваном в начале полномасштабного вторжения. История, после которой он добровольно пошел в армию. Затем он уехал учиться в Англию и случайно встретил молодого режиссера Франца, которому на момент съемок было 23 года", – прокомментировал Рудинский.

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На вручении награды украинский актер Александр Рудинский посвятил ее Евгению Светличному, погибшему в российско-украинской войне:

"Я посвящаю эту награду своему другу, Жене Светличному, который погиб на войне за пять дней до начала съемок. А также всем, кто защищает мою страну и делает ее независимой. Слава Украине!"

Стоит отметить, что фильм длится всего 20 минут. Он рассказывает историю молодого парня Ивана, который проживает на востоке Украины. Отец парня — хирург, который оперирует раненых военных и гражданских в госпитале на передовой.

По сюжету, главный герой Иван пытается защитить пациентов от российских оккупантов, которые пришли на нашу землю убивать.

Интересно, что в фильме снялись и другие известные актеры, кроме Рудинского, - Сергей Калантай, Юрий Радионов и Александр Яценко.

Напомним, ранее украинский фильм о школах во время войны попал в основной конкурс Берлинале.

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