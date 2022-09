Среди прочего, глава Marvel Studios Кевин Файги впервые анонсировал состав антисупергеройской команды "Громовержцы".

10 сентября 2022 года в рамках выставки D23 Expo 2022 киностудия Marvel провела презентацию своих будущих проектов, среди прочего представив новые трейлеры, логотипы и обновленные актерские составы.

В частности, глава Marvel Studios Кевин Файги впервые анонсировал состав антисупергеройской команды к фильму "Громовержцы" (Thunderbolts), о присоединении которой к киновселенной Marvel уже давно велись разговоры. Официально о запуске "Громовержцев" заявили еще на San Diego Comic-Con в июле 2022 года, запланировав премьеру на 26 июля 2024 года.

Тепер стало известно, что в команду суперзлодеев, работающих на правительство, войдут новая Черная вдова Елена Белова (Флоренс Пью), впервые представленная в сольнике "Черная вдова" 2021 года и вернувшаяся к роли в сериале "Соколиный глаз" (2021), и Джеймс "Баки" Барнс / Зимний Солдат (Себастиан Стэн), хорошо известный фанатам киновселенной по фильмам из серии "Капитан Америка" и "Мстители" (2011-2019), а также сериалу "Сокол и Зимний солдат" (2021). Кроме того, к комнде присоединятся Антония Дрейкова / Таскмастер (Ольга Куриленко) и Алексей Шостаков / Красный Страж (Дэвид Харбор) из фильма "Черная вдова", Джон Уокер / Агент США (Уайатт Рассел) и Валентина Аллегра де Фонтейн / Мадам Гидра (Джулия Луи-Дрейфус) из сериала "Сокол и Зимний солдат", а также Эйва Старр / Призрак (Ханна Джон-Кэймен), которую зрители уже могли видеть в фильме "Человек-муравей и Оса" (2018).

Также Файги пролил немного света на будущий фильм "Капитан Америка: Новый мировой порядок" (Captain America: New World Order), премьера которого запланирована на 3 мая 2024 года. Как уже было ранее известно, в четвертой части фильмов о Капитане Америка роль супергероя впервые будет исполнять не Крис Эванс, исполнявший эту роль с 2011 по 2019 годы, а Энтони Маки: щит Капитана Америки окончательно перешел к персонажу Маки – Сэму Уилсону / Соколу, дебютировавшему в киновселенной Marvel в 2014 году в фильме "Первый мститель: Зимний солдат", в финале сериале "Сокол и Зимний солдат", выходившего на Disney+ весной 2021 года.

Теперь стало известно, что в фильме также появятся персонажи Хоакин Торрес в исполнении Дэнни Рамиреса, который теперь сам станет новым Соколом, и афроамериканский ветеран Корейской войны и суперсолдат Исайя Брэдли (Карл Ламбли), которого 30 лет держали в тюрьме и проводили над ним эксперименты, оба впервые представленные в сериале "Сокол и Зимний солдат" (2021). Кроме того, в фильме будут задействованы такие персонажи, как израильская супергероиня Сабра (Шира Хаас) и Сэмюэл Стернс / Лидер (Тим Блейк Нельсон), биолог, случайно заразившийся кровью Брюса Бэннера во время разработки противоядия для избавления от Халка во время событий фильма "Невероятный Халк" (2008).

Помимо этого, в рамках презентации стало известно, что фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania), премьера которого намечена на 17 февраля 2022 года, станет первым фильмом Пятой фазы КВМ и будет прямо подводить зрителей к фильму "Мстители: Династия Канга" (Avengers: The Kang Dynasty), выход которого намечен на май 2025 года.

Кроме того, посетителям выставки показали отрывок с участием Канга (Джонатан Мэйджорс) ко второму сезону сериала "Локи" (Loki), выход которого намечен на лето 2023 года.

Также в рамках D23 Expo наконец объявили режиссера предстоящего фильма "Фантастическая четверка" (Fantastic Four), выход которого запланирован на 8 ноября 2024 года, он станет первым фильмом Шестой фазы КВМ. Так, постановкой фильма займется Мэтт Шекман, до этого работавший над марвеловским сериалом "Ванда/Вижн" (WandaVision) 2021 года, а также сериалами "В Филадельфии всегда солнечно", "Фарго", "Хорошая жена" и "Игра престолов". Отметим, актерский состав "четверки" все еще неизвестен.

Еще одной горячей новостью выставки стала премьера трейлера к будушему сериалу "Секретное вторжение" (Secret Invasion), который выйдет в начале 2023 года. По сюжету сериала, одна из фракций инопланетян-метаморфов скруллов, способных применять облик других существ, получает контроль над всеми аспектами жизни землян. Противостоять им будут бывший директор организации "Щ.И.Т." Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), его верная коллега Мария Хилл (Коби Смолдерс), агент ЦРУ Эверетт К. Росс (Мартин Фриман), напарник и друг Железного Человека, офицер ВВС Джеймс "Роуди" Роудс / Воитель (Дон Чидл) и лидер дружной к людям фракции скруллов Талос (Бен Мендельсон), хорошо знакомые фанатам киновселенной Marvel по первым четырем фазам.

Также известно, что главного злодея сериала сыграет Кингсли Бен-Адир, а Оливия Колман – старую союзницу Фьюри. Звезда "Игры престалов" Эмилия Кларк также появится в сериале, однако пока неясно, кого именно она сыграет.

Кроме того, в рамках презентации стало известно, что сериал "Войны в доспехах" (Armor Wars) с Доном Чидлом в роли Воителя будет связан с сериалом "Секретное вторжение". Съемки стартуют в 2023 году, а выйти он должен в 2025 году.

Также был представлен черно-белый трейлер спецвыпуска на Хэллоуин от Marvel "Ночной оборотель" (Werewolf by Night), который покажут на Disney+ 7 октября 2022 года. Проект с мексиканским актером Гаэлем Гарсией Берналем расскажет о супергерое Джеке Расселе, который из-за семейного проклятия превращается в оборотня. Когда он сумел овладеть своими способностями, он стал блуждающим супергероем, уничтожающим всякую нечисть.

Кроме того, посетителям выставки D23 Expo показали несколько эксклюзивных роликов, пока еще недоступных для широкой публики.

В частности, был показан новый отрывок из фильма "Черная пантера: Ваканда навеки" (Black Panther: Wakanda Forever), который выйдет уже 11 ноября 2022 года. По сообщениям присутствующих на событии обозревателей, по сюжету фильма, страны мира пытаются нажиться на ресурсах Ваканды, оставшейся без короля, тогда как правитель подводного мира Нэмор попытается захвтить трон. Вероятнее всего, после гибели короля Ваканды Т’Чаллы / Черной пантеры, персонаж которого решили убрать из франшизы после смерти актера Чедвика Боузмана от рака в 2020 году, его младшая сестра Шури в исполнении актрисы Летиши Райт станет новой Черной пантерой. Также в этом фильме будет впервые представлен персонаж – Рири Уильямс / Железное сердце, Девушки-изобретателя, создавшей железную броню, технологически равную броне Тони Старка / Железного человека.

Также был показан первый трейлер фильма "Марвелы" (The Marvels) при участии персонажей Кэрол Дэнверс / Капитан Марвел (Бри Ларсон) из "Капитана Марвел" (2019) и "Мститетелей: Финал", Камалы Хан / Мисс Марвел из сериала "Мисс Марвел" (2022) и Моники Рамбо из сериала "Ванда/Вижн" (2021). По сюжету фильма, выход которого запланирован на 29 июля 2023 года, героини объединяются, когда узнают, что при каждом применении своих способностей они меняются друг с другом местами.

Помимо этого, посетители увидели первый тизер сериал "Железное сердце" (Ironheart) об упомянутой выше супергероине Рири Уильямс, который должен выйти в конце 2023 года. Также стало известно, что в сериале сыгрет звезда мюзикла "На высоте мечты" Энтони Рамос, ему достанется роль персонажа по прозвищу "Капюшон". В центре истории окажется противостояние между магией и технологиями.

Кроме того, посетителям показали отрывок из зериал "Эхо" (Echo), который должен выйти в 2023 году, и официально объявили, что в первом сезоне будет задействован персонаж Уилсона Фиска / Кингпина в исполнении Винсента Д’Онофрио, который после событий в сериале "Соколиный глаз" ослеп на один глаз.

Также посетителям выставки объявили, что съемки сериала "Сорвиголова: Рожденный заново" (Daredevil: Born Again) с Чарли Коксом в роли слепого адвоката-мстителя из Адской кухни стартуют в 2023 году. При это был представлен логипит проекта. Выход серила запланирован на 2024 год.

