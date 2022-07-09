Это будет первый фильм серии, где роль главного супергероя Америки исполнит не Крис Эванс, а Энтони Маки.

Режиссером четвертого фильма из серии "Капитан Америка" (Captain America) по комиксам Marvel станет Джулиус Она.

Об этом сообщает Variety.

39-летний американский режиссер нигерийского происхождения на данный момент успел поработать над десятком короткометражек, на которых он утвердился как подающий надежды кинематографист, а также тремя полнометражными фильмами, получившими разные оценки. Так, если его дебютная картина, триллер "Девушка в беде" (2015) получила смешанные отзывы, то фантастический фильм ужасов "Парадокс Кловерфилда" (2017) были оценен негативно. А вот его третья работа, социльная драма "Люс" (2019) получил положительные отзывы, а также несколько наград и номинаций на фестивалях незвисимого кино.

Отметим, супергеройский фильм "Капитан Америка 4" станет первым фильмом серии, где роль главного супергероя Америки будет исполнять не Крис Эванс, исполнявший эту роль с 2011 по 2019 годы, а Энтони Маки.

Щит Капитана Америки окончательно перешел к персонажу Маки – Сэму Уилсону / Соколу, дебютировавшему в киновселенной Marvel в 2014 году в фильме "Первый мститель: Зимний солдат", в финале сериале "Сокол и Зимний солдат", выходившего на Disney+ весной 2021 года.

Какие-либо другие подробности будущего фильма пока не раскрываются, известно лишь, что его события будут разворачиваться вскоре после финала сериала "Сокол и Зимний солдат", а сценаристом фильма выступит шоуранер сериала Малкольм Спеллман. Дата выхода фильма неизвестна, также не сообщается, вернется ли в фильме к роли Зимнего солдата Себастиан Стэн.

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