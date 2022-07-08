Оба персонажа появятся в предстоящем сериале Disney+ "Эхо", который планируют выпустить в 2023 году.

Актеры Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио, исполнявшие роли Мэтта Мердока / Сорвиголовы и Уилсона Фиска / Кингпина в сериале "Сорвиголова" (Daredevil), официально возвращаются в киновселенную Marvel.

Как пишет The Hollywood Reporter, оба персонажа появятся в предстоящем сериале Disney+ "Эхо" (Echo), который планируют выпустить в 2023 году. Сериал расскажет о супергероине Майе Лопес по прозвищу "Эхо" – глухонемой коренной американке, являющейся названной племенницей Уилсона Фиска, который на самом деле причастен к смерти ее отца. Впервые персонаж был представлен в сериале "Соколиный глаз" (2021). Ее роль исполнила актриса Алаква Кокс.

Отметим, сериал "Сорвиголова", события которого происходят в преступном районе Нью-Йорка под названием "Адская Кухня", выходил на Netflix с 2015 по 2018 годы, однако позже был закрыт вопреки высоким рейтингам. В центре сюжета находится слепой адвокат Мэтт Мердок, чье все остальные чувства невероятно обострились и позволяют ему по ночам защищать город от преступности под личиной мстителя "Сорвиголовы". Одним из его основных врагов является король преступного мира Нью-Йорка Уилсон Фиск.

После того, как Disney+ стала единой площадкой для фильмов и сериалов объединенной четвертой фазы киновселенной Marvel, "Сорвиголова", как и многие другие предыдущие сериалы по комиксам Marvel, переместился с Netflix на Disney+. Тогда же стало известно, что часть персонажей будет включена в основную киновселенную. В частности, Сорвиголова уже появился в виде камео в фильме "Человек-паук: Нет пути домой" (2021), а Фиск вернулся в трех эпизодах "Соколиного глаза" (2021). Тогда же пошли разговоры, что эти персонажи и дальше будут появляться в проектах киновселенной Marvel.

Отметим, в рамках четвертой фазы киновселенной Marvel, события которой разворачиваются после фильма "Мстители: Финал" (2019), на Disney+ уже вышло семь сериалов: "ВандаВижен", "Сокол и Зимний солдат", "Локи", "Что если...?", "Соколиный глаз", "Лунный рыцарь" и "Мисс Марвел". Также в рамках этой фазы уже вышло пять полнометражных фильмов: "Черная вдова", "Шан-Чи и легенда десяти колец", "Вечные", "Человек-паук: Нет пути домой" и "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия". Следующим проектом станет фильм "Тор: Любовь и Гром", который выходит в прокат в июле 2022 года.

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