В украинский прокат новая часть легендарной серии с Томом Крузом выйдет 22 мая 2025 года.

Кинокомпания Paramount Pictures показала первый трейлер шпионского боевика "Миссия невыполнима: Финальная расплата" (Mission: Impossible – The Final Reckoning), который станет прямым продолжением фильма 2023 года.

События фильма будут происходить вскоре после финала седьмой части франшизы, вышедшей в мае прошлого года. На этот раз Итана Ханта и его новую команду будет ждать самая опасная миссия за всю карьеру.

В восьмой части "Миссии" к своим ролям вернулись сам бессменный исполнитель главной роли Том Круз, а также Винг Реймс (Лютер Стикелл), Саймон Пегг (Бенджи Данн), Ванесса Кирби (Аланна Мицополи/Белая вдова), Генри Черни (Евгений Китридж), Хейли Этвел (Грейс), Пом Клементьев (Пэрис) и Эсай Моралес (Гэбриэль), которые все были задействованы в предыдущем фильме франшизы.

Среди новых имен в касте – Анджела Бассетт (франшиза "Черная пантера", сериал "Американская история ужаса"), Холт Маккелени ("Гнев человеческий", сериал "Охотник за разумом"), Ник Офферман (сериалы "Парки и зоны отдыха", "Фарго", "Последние из нас"), Ханна Ваддингем (сериалы "Тед Лассо", "Игра престолов") и Кэти О'Брайан ("Любовь, ложь и кровопролитие", сериал "Мандалорец").

Режиссером фильма выступил Кристофер Маккворри, который ранее снял пятую, шестую и седьмую части франшизы, а также написал сценарий к четвертой.

Как сообщила пресс-служба кинокомпании B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 22 мая 2025 года.

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