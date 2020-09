Hurts представил музыкальное видео на сингл из нового альбома.

Британский дуэт Hurts представил музыкальное видео на сингл под названием All I Have To Give.

Читайте такжеОб изоляции, отчаянии и боли: Hurts выпустили новый альбом Faith (видео)Композиция вошла в новый альбом Faith, выход которого состоялся 4 сентября. Всего в трек-листе пластинки 11 треков.

Действие видеоролика происходит в общественном туалете. Главным героем клипа стал вокалист Тео Хатчкрафт, а инструменталист и аранжировщик Адам Андерсон остался за кадром.

Тео Хатчкрафт вместе со своим напарником Адамом Андерсоном основали Hurts в 2009 году. 4 сентября они выпустили пятый альбом под названием Faith. Тео и Адам потратили на его создание три года, пишет 112.ua. По словам Хатчкрафта, длительная пауза была вызвана его личными проблемами - он был истощен физически и ментально, поэтому ничего не получалось.

Новости по теме:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН