Дуа Липа записала с Мадонной и Мисси Эллиот ремикс на песню Levitating

Дуа Липа отметила, что всю жизнь была поклонницей обеих певиц, и для нее стало честью поработать с ними.

Британская певица Дуа Липа, которая в марте этого года выпустила успешный альбом под названием Future Nostalgia, 21 августа готовится опубликовать сборник танцевальных ремиксов на песни с этой пластинки.

Первым синглом с будущего релиза стал микс на песню Levitating, для которого вместе с Дуа спели поп-идол Мадонна и легенда хип-хопа Мисси Эллиот, передает 112.ua.

В интервью для подкаста New Music Daily on Apple Music Липа призналась, что всю жизнь была поклонницей обеих певиц, и для нее стало честью и счастьем поработать с ними над ремиксом Levitating. Помимо звездных певиц, над пластинкой работала еще одна знаменитость – диджей и электронщица The Blessed Madonna.

