Церемонию едва не сорвали пропалестинские митинги.

Израильская актриса, звезда фильмов "Чудо-женщина", "Форсаж" и "Белоснежка" Галь Гадот получила звезду на Аллее славы в Голливуде. Однако церемония награждения была почти сорвана пропалестинскими митингами.

Как пишет издание Variety, несколько десятков протестующих собрались перед началом мероприятия. Пропалестинские демонстранты держали плакаты с надписями "Герои борются как палестинцы" и "Да здравствует Палестина" из-за того, что ранее Галь поддержала Израиль после нападения группировки ХАМАС.

Позже правоохранителям удалось разогнать митингующих и церемония награждения все же состоялась. Галь Гадот в своей речи отметила, что она обычная девушка, которая не могла даже мечтать о такой награде.

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"Я просто девушка из города в Израиле. Никогда не могла представить себе такой момент. Я никогда не мечтала стать актрисой, и я никогда не знала, что такие вещи возможны", - сказала актриса, которая впервые появилась на публике со своей семьей.

К слову, позже в сеть попали кадры с разбитой брусчаткой где, вероятно было выгравировано имя актрисы.

Напомним, ранее звезда "Форсажа" Галь Гадот перенесла сложную операцию на восьмом месяце беременности.

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