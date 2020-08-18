Представлен первый тизер "Энола Холмс": когда выйдет фильм
11:35, 18 августа 2020Кино и музыка
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Премьера фильма состоится на Netflix 23 сентября.
Фильм вскоре выйдет в прокат / instagram.com/henrycavill
Актер Генри Кавилл, который играет главную роль, опубликовал в Instagram короткий тизер на фильм "Энол Голмс".
Фильм станет продолжением рассказов Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Главные роли сыграют известные актеры Милли Бобби Браун и Генри Кавилл. Согласно сюжету, младшая сестра детектива, пытаться найти пропавшую мать.
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