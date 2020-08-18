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Представлен первый тизер "Энола Холмс": когда выйдет фильм

11:35, 18 августа 2020
Кино и музыка
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Фильм вскоре выйдет в прокат / instagram.com/henrycavill

Фильм станет продолжением рассказов Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Главные роли сыграют известные актеры Милли Бобби Браун и Генри Кавилл. Согласно сюжету, младшая сестра детектива, пытаться найти пропавшую мать.

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Автор: Диана Могилевич

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