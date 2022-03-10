Сторонники Зеленского хотят, чтобы фильм о войне в Украине снял Голливуд.

24 февраля 2022 года Россия устроила полномасштабное вторжение в Украину. И пока президент РФ Владимир Путин прячется в бункере, гарант нашей страны Владимир Зеленский ездит по горячим точкам и всячески спасает страну и ее жителей.

Такие самоотверженность и героизм Зеленского достойны почета не только в пределах Украины, но и далеко за ее границей. Теперь тысячи поклонников нашего президента просят 51-летнего голливудского актера Джереми Реннера сыграть Зеленского в будущем фильме о вторжении в Украину.

"Для всех очевидно, что Джереми Реннер - единственный логичный вариант сыграть Зеленского в биографическом фильме, который сценаристы почти наверняка уже готовят?" - спросил один из пользователей Twitter.

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