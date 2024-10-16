Во время Киевской недели критики фильм можно будет посмотреть 21 октября.

С 17 по 23 октября в киевском кинотеатре "Жовтень" пройдет уже восьмой по счету кинофестиваль "Киевская неделя критики", во время которого украинские киноманы смогут посмотреть актуальные украинские и международные фильмы. В частности, на фестивале часто можно увидеть премьеры лент, которые только впоследствии выйдут в широкий украинский прокат – среди них и драматический триллер "Дочь" (The Daughter) режиссера Егора Олесова.

По случаю этого, УНИАН и кинокомпания "Артхаус Трафик" собрали пять причин, почему вам стоит посмотреть "Дочь" на "Киевской неделе критики" (сеансы состоятся 21 октября в 10:00 и 19:30).

История, близкая многим украинцам

"Дочь" – это история о 17-летней Ольге, которая имеет нарушение слуха. Девушка приезжает к отцу и его новой семье в Бучу, но впоследствии их дом захватывают российские оккупанты. Оказавшись в ловушке, Ольга и ее семья сталкиваются с жестокостью захватчиков и угрозой для жизни. В этих нечеловеческих условиях девушка должна найти в себе силы, чтобы выжить и защитить близких.

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Режиссер-дебютант

Лента является режиссерским дебютом Егора Олесова. Ранее его основной деятельностью было продюсерство. В частности, он отвечал за такие успешные ленты, как "Мавка. Лесная песня", "Пульс", "Цена правды", "Захар Беркут" и многие другие.

Также Олесов выступил продюсером своей ленты – вместе с Ольгой Максюк.

Нетипичная технология съемки

"Дочь" является первым украинским фильмом, снятым по технологии одного кадра. Всемирно известные примеры такой съемки – "1917" Сэма Мендеса, "Бердмен" Алехандро Гонзалеса Иньяриту и "Виктория" Себастьяна Шиппера.

Мощные саундтрек и актерский ансамбль

Саундтрек к фильму написал итальянский композитор Дарио Веро при участии известной американской виолончелистки Тина Гуо.

В то же время, главные роли в фильме исполнили Елизавета Козлова (сериал "Все не случайно"), Ахтем Сеитаблаев ("Домой", "Другой Франко"), Анастасия Карпенко ("Я и Феликс", сериал "Перевозчица") и многие другие.

Положительные реакции критиков

Несмотря на режиссерский дебют, Олесов получил положительные отзывы от критиков.

"Дебютный фильм известного украинского продюсера, который кажется интересной попыткой осмысления событий первых месяцев полномасштабной войны. "Дочь" – это одновременно жанровое и камерное кино. Это кино, которое не боится экспериментировать, играть с формой. В то же время это кино, которое отсылает к одному из распространенных тропов хоррор-кино, о вторжении психопатов в дом, где живут герои и героини, и их дальнейшее противостояние", – так охарактеризовал фильм куратор фестиваля Станислав Битюцкий.

Отметим, что мировая премьера фильма прошла на Варшавском международном кинофестивале, а его широкий прокат запланирован аж на 2025 год.

О том, какие еще фильмы стоит обязательно посмотреть на "Киевской неделе критики" в 2024 году, читайте в нашем отдельном материале.

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