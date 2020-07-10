Создатель сериала "Молодой Папа" снимет новый фильм для Netflix

Известно, что съемки пройдут в Неаполе, который является родным городом постановщика.

Режиссер Паоло Соррентино, известный по сериалам "Молодой Папа" и "Новый Папа" от НВО, работает над новым фильмом для Netflix, который будет называться "Рука Бога".

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Деталей о проекте пока нет. Известно, что съемки пройдут в Неаполе, который является родным городом постановщика, а продюсером выступит Лоренцо Мьели, пишет Variety.

Сам Соррентино назвал проект самым сокровенным и личным в своей фильмографии. Название фильма может быть отсылкой к известному случаю из истории футбола, большим фанатом которого является постановщик, когда Диего Марадона забил мяч одной рукой прямо в ворота английской сборной. Также в Неаполе погибли родители Соррентино.

Когда стартуют съемки и когда выйдет картина, не сообщается.

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