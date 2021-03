Клип создан с помощью песка.

Неожиданный творческий тандем норвежца Александра Рыбака и украинки Ксении Симоновой представил уникальную видеоработу — клип "Let The Music Guide You", созданный с помощью песка.

Песня была выпущена на музыкальных платформах в 2018 году, однако только сейчас она дождалась визуализации.

Видео "Let The Music Guide You" объединило в себе несколько историй: музыка помогла каждому главному герою музыкального клипа проявить себя, быть особенным и найти силы идти дальше, сквозь все преграды. В этой песне есть очень важный смысл - ты не один! С тобой Бог. Для кого-то это проявляется в музыке, для кого-то - в поэзии или рисовании. Но это о высоком, о том, что нас любят! Эта песня о каждом из нас!

Финальной точкой видео стал портрет самого Александра Рыбака со скрипкой, который сменился двумя руками, держащимися друг за друга. Это еще раз подчеркнуло главный посыл видеоработы - нас любят!

Стоит добавить, что Ксения - победительница шоу "Україна має талант", финалистка "America's Got Talent: the Champions" и "Britain's Got Talent: the Champions", художница по песку.

Автор: Диана Могилевич