Джонни Депп может появиться в продолжении "Пиратов Карибского моря"

Студия Disney все-таки хочет снять Деппа в шестой части киносерии.

Студия Disney может вернуть Джонни Деппа в приключенческую франшизу «Пираты Карибского моря», сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на собственный источник.

В 2018 году на фоне длительных судебных тяжб Джонни Деппа и его экс-супруги Эмбер Херд в Disney решили больше не звать Деппа в продолжения «Пиратов Карибского моря», чтобы «вдохнуть в проект новую жизнь».

Как утверждает инсайдер, студия все-таки хочет снять Деппа в шестой части киносерии. Предположительно, он сыграет второстепенную роль, а главной героиней станет женщина-пиратка.