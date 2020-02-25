"У нас не было цели кого-то спровоцировать": Группа Go_A рассказала, как реагирует на критику их песни на Евровидение

"Это весело. Это как если бы я сказал, что у Тополи сын - дерево, а жена его - мужчина, потому что она Alyosha", - пошутил один из музыкантов группы относительно критики со стороны Тополи.

Победители украинского Нацотбора на Евровидение группа Go_A, рассказали, как они воспринимают критику их песни, в частности от музыканта Тараса Тополи.

В частности солистка группы Екатерина Павленко на пресс-конференции в УНИАН ответила на упреки относительно использования имени Иванко, которое является якобы российским, и заявила, что не видит в этом проблемы.

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"Территория Украины - одна из крупнейших в Европе и в каждом регионе есть свой диалект. Везде используют разные слова и это нормально. У нас не было цели кого-то спровоцировать. Но эту песню проанализировали так глубоко, что я только радуюсь этому. Но лучше эту энергию направить на что-то хорошее, а не на хейт", - сказала она.

Относительно критики со стороны музыканта Тополи, девушка лаконично ответила, что "у каждого свое мнение".

"Это весело. Это как если бы я сказал, что у Тополи сын - дерево, а жена его - мужчина, потому что она Alyosha", - пошутил один из музыкантов группы.

Напомним, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя после публикации скандального поста объяснил, что никого не хотел обидеть.

"Я никого не обвинял, а высказал свою точку зрения. То, что я увидел: это действительно фольклор юга, востока Украины; фольклор Левобережной Украины, которая очень долго была под Российской империей", – рассказал Тополя. Он также сравнил вокалистку Go_A Екатерину Павленко со злой феей Малефисентой.