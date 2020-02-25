"Фольклор из Российской империи": Тополя объяснил свою резкую критику представителей Украины на Евровидении

Музыкант уточнил, что его волнует именно то, что Украина выносит эту песню на европейское и мировое информационное поле.

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя объяснил свой скандальный пост, в котором он жестко раскритиковал песню "Соловей" группы Go_A – победителей Национального отбора на Евровидение-2020.

"Я никого не обвинял, а высказал свою точку зрения. То, что я увидел: это действительно фольклор юга, востока Украины; фольклор Левобережной Украины, которая очень долго была под Российской империей", – рассказал Тополя, передает «Обозреватель». Он также сравнил вокалистку Go_A Екатерину Павленко со злой феей Малефисентой.

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Музыкант уточнил, что его волнует именно то, что Украина выносит эту песню на европейское и мировое информационное поле.

"Конкурс Евровидение является не только музыкальным, но и геополитическим. И всегда был таким. Поэтому меня насторожило... Мне кажется, что этот номер – такая "химера". Слепили вот этот типа аутентичный украинский фольклор с эстетикой Малефисенты. Главная героиня, Катерина, похожая на Малефисенту. Плюс вся эта некромантско-мортальная история... Это не мое. Мне это неприятно. Я не хочу, чтобы это ассоциировалось с Украиной сегодня", – заявил он.

По его мнению, украинская энергетика "более светлая".

"Скорее, она светлая, чистая. И мощная. Она не заунывна. А вот такие образы – они для меня и для большей части Украины не является органическим", – отметил фронтмен группы "Антитіла".

Тополя обратил внимание, что его пост в Фейсбуке вызвал абсолютно разные отзывы.

"Довольно много людей воспринимают прямо мой пост как какое-то обвинение, начинают высказывать свою точку зрения. Но достаточно много людей мне пишут и разделяют эту позицию, что если мы говорим о фолке и этно – то, пожалуй, лучше в какой-то другой форме подать. Не так, как оно было сейчас", – отметил он.

"Говорю еще раз. Давайте посмотрим, когда эта песня была написана, в какой части Украины, под кем эта часть Украины была. И сейчас этот нарратив представляется в современной обработке на весь мир. Устраивает ли это меня идеологически? Нет. С другой стороны, очень профессиональное исполнение, очень профессиональный подход. Я это отмечаю. И знаю, что у этого коллектива есть много других классных песен, которые они, видимо, решили не подавать на отбор", – констатировал Тополя.

После финала Нацотбора на Евровидение лидер группы «Антитела» Тарас Тополя раскритиковал стилистику песни «Соловей», с которой группа Go_A представит Украину на Евровидении, назвав ее «чужеродной эстетикой».

«Финалист укр. отбора на Евровидение 2020, вызывает беспокойство. То, что нам пытаются впарить как этно... оно, на самом деле, не наше! Не родное! Это хорошо выполнено. Это профессионально. Это красиво. Но... Вот эта песня про Ванюшу, который ходит к девушке, и готическая эстетика с образами в форме некромантских зиккуратов - это псевдо-этно. Это даже не третьесортное укро-шароварне варево, это - хуже. Это попытка впарить Европе паттерн об Украине голодоморной, немощной. Об обездоленной девушке и Ванюше – ее возлюбленном, которого мама (нарід, народ) не хочет, но... никуда не денется. Потому что Ванюша все равно ходил, ходит, и будет ходить к девушке... Не удивлюсь, если «Ванюша» (тот, что на севере) поставит на Евровидении нам 12 баллов. Все будет в контексте спецоперации. Очень хочу ошибаться», – написал певец на своей странице в Facebook.