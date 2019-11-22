Оззи Осборн представил песню Straight To Hell из нового альбома
Британский рок-музыкант Оззи Осборн после недавней презентации первой за девять лет сольной песни Under the Graveyard, порадовал фанатов еще одной новинкой - композицией Straight To Hell.
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В записи сингла принял участие гитарист Guns N’ Roses Слэш.
Песня войдет в новый альбом Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года. Он станет первым с 2010 года после пластинки Scream.
Как сообщал УНИАН, из-за травмы Оззи вынужден был отложить все свои концерты в 2019 году. Позднее 70-летнему музыканту пришлось еще раз перенести все даты, поскольку процесс восстановления занял больше времени, чем ожидалось.
Оззи Осборн озвучит персонажа в продолжении музыкального анимационного фильма "Тролли", который выйдет на экраны в апреле 2020 года.