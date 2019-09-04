Появился новый трейлер фильма "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес (видео)
15:01, 04 сентября 2019Кино и музыка
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Джей Ло сыграла главу банды стриптизерш, обманывающей богатых клиентов.
В сети появился свежий трейлер фильма "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес в главной роли.
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Сюжет фильма основан на статье Джессики Пресслер "The Hustlers at Scores" в "New York Magazin", рассказывающей о работницах стрип-клуба, которым удалось обвести вокруг пальца богатейших клиентов с Уолл-Стрит.
Главу банды стриптизерш сыграла Джей Ло, также в фильме снялись популярная хип-хоп исполнительница Cardi B и актрисы Лили Рейнхарт, Кеке Палмер, Констанс Ву.
Как сообщал УНИАН, ранее вышел трейлер нового "Терминатора".
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