Появился новый трейлер фильма "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес (видео)

В сети появился свежий трейлер фильма "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес в главной роли.

Сюжет фильма основан на статье Джессики Пресслер "The Hustlers at Scores" в "New York Magazin", рассказывающей о работницах стрип-клуба, которым удалось обвести вокруг пальца богатейших клиентов с Уолл-Стрит.

Главу банды стриптизерш сыграла Джей Ло, также в фильме снялись популярная хип-хоп исполнительница Cardi B и актрисы Лили Рейнхарт, Кеке Палмер, Констанс Ву.

