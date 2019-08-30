Вышел трейлер нового "Терминатора" (видео)

События нового «Терминатора» происходят спустя 27 лет после действия картины «Терминатор: Судный день»

Студия Paramount Pictures опубликовала новый трейлер фантастического боевика «Терминатор: Темные судьбы».

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События нового «Терминатора» происходят спустя 27 лет после действия картины «Терминатор: Судный день». Skynet вновь посылает терминатора из будущего, чтобы убить человека. Но на этот раз не Сару Коннор (которую в «Темных судьбах» вновь играет Линда Хамильтон), а девочку по имени Дэни Рамос (кто она такая, пока не раскрывается).

Также в трейлере можно увидеть Грейс - гибрида робота и человека, которого прислали на защиту Дэни от терминатора. Видимо, чтобы еще сильней запутать сюжет, в фильме появляется не только Сара Коннор, но и Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера.

Фильм режиссёра «Дэдпула» Тима Миллера при участии продюсера Джеймса Кэмерона проигнорирует события остальных частей - это подтверждает также и лозунг «Добро пожаловать в день после Судного дня».