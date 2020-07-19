День металлурга в Украине: лучшие поздравления в стихах и картинках
Сегодня, 19 июля, работники украинской металлургии отмечают свой профессиональный праздник. Именно в третье воскресенье июля ежегодно в Украине и ряде других стран отмечают День работников металлургической и горнодобывающей промышленности. Историю праздника и лучшие варианты для поздравления металлургов читайте ниже.
День металлурга в Украине - история праздника
Праздник был установлен в 1993 году соответствующим указом президента Украины "... в поддержку инициативы работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины"...". Документ был подписан 3 июля. Первоначально праздник именовался как День металлурга, впоследствии обрел нынешнее название.
До этого праздник отмечался согласно решению президиума Верховного совета СССР от 1957 года.
С Днем металлурга - открытки и стихи
Металлург – мы в этом слове
Слышим сталь и крепость духа!
Знают люди всех сословий –
Нам без вас одна разруха.
Вас хочу сейчас поздравить
С вашим праздником, ребята,
Чтоб могли металлы плавить
За достойную зарплату!
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Металлургов поздравляем
С самым главным вашим днем.
Пусть сопутствует удача
И в профессии подъем.
Благородный труд пусть дарит
Только радость и успех.
Пусть работа вдохновляет,
Новых трудовых побед!
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"Металлург" звучит красиво,
Это гордость всей страны.
В этом слове много силы.
Металлурги, вы сильны.
Уступают вашей мощи
Все профессии другие.
Вы - надежда, вы - опора.
Счастья в День металлургии!
****
На честь металургів не дають салют.
Вони з салютом кожен день живуть,
Коли в ливарному сталь в опоки ллють,
Метал для нашого життя створюють.
Робота ваша і небезпечна, і важка -
Серед пекла, пара, гуркоту вона.
Пишається металургами країна
І віддає їм почесті сповна.
****
Сьогодні всім металургам країни,
Свої вітання присвячуємо!
Ви - наша гордість і сила,
Славні ви своєю працею!
Звиклися серцем з полум'я жаром,
Мартен, домна, прокатний стан,
Майстрам вогню - сталеварам,
Нехай звучить благородний метал!
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