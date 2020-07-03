Румяно-сочные ребрышки: как приготовить вкусное блюдо в духовке
Запеченные в духовке ребрышки – это невероятно вкусно!
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Ребрышки можно готовить, используя множество самых разных ингредиентов: свежие овощи, картофель, мед, горчицу, чеснок, острый перец или специальные жгучие специи, которые придадут блюду пикантности. Часто ребрышки также поливают соусами и пастами, или даже коньяком.
Готовые поджаренные мясные изделия эффектно выглядят на тарелке, а домочадцы или гости за праздничным столом с нетерпением ждать возможности отведать блюдо.
Свиные ребрышки в духовке с медом
- Свинина (ребрышки) - 1 кг
- Кетчуп - 4 ст.л.
- Растительное масло - 2 ст.л.
- Соевый соус - 4 ст.л.
- Горчица - 1 ст.л.
- Мед - 2 ст.л.
- Перец красный молотый - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
В миску положить мед, горчицу, кетчуп, соевый соус, растительное масло и черный и красный молотый перец. Размешать маринад.
Замариновать ребрышки и положить в холодильник на 3-4 часа.
Выложить ребрышки на противень и полить остатками маринада. Отправить противень в разогретую до 170°С духовку на 30 минут.
Запеченные ребра в красном вине
- Свиные ребрышки - 700 г
- Сахар - 100 г
- Вино красное - 200 мл
- Уксус яблочный - 50 мл
- Томатный соус - 2 ст. л.
- Томатная паста - 2 ст. л.
- Соль, перец - по вкусу
Духовку разогреть до 180°С. Ребра промыть и высушить бумажными полотенцами.
Поместить ребра в форму для запекания и натереть их с каждой стороны солью и молотым перцем. Добавить в форму 150 мл воды, накрыть форму фольгой и отправить в духовку на 1 час при температуре 150°С.
Приготовление винного соуса. В посуду с толстым дном влить вино, уксус, всыпать сахар и немного перца. Также добавить томатный соус и томатную пасту, хорошо перемешать и варить на медленном огне 15 минут. Соус должен стать полностью однородным, приятного бордового цвета.
Вынуть форму с ребрышками из духовки, снять фольгу. Смазать ребрышки сверху и по бокам подготовленным соусом и отправить в духовку еще на 30 минут при температуре 180°С.
Бараньи ребрышки, запеченные с лимоном
- Бараньи ребрышки - 1 кг
- Лимоны - 3 шт.
- Соль - по вкусу
- Перец черный молотый - по вкусу
Ребра помыть и разрезать, но не до конца. Лимоны порезать. Проложить ребрышки кусочками лимона. Посолить и поперчить.
Выложить ребрышки в рукав для запекания. Остальные кусочки лимонов положить так же в рукав. Проколоть рукав в нескольких местах, хорошо завязать и отправить выпекаться на один час в духовку при температуре 200°С.
Свиные ребрышки, запеченные в яблоках
- Масло растительное - 50 мл
- Мед - 50 мл
- Яблоко - 4 шт.
- Ребра свиные - 1,5 кг
- Лимон - 1 шт.
- Специи – по вкусу
Из яблок удалить сердцевину, порезать на кусочки и выложить на дно формы.
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Мед нагреть до закипания с растительным маслом и соком одного лимона.
Ребра отделить друг от друга, промыть. Посолить и поперчить. Залить медовой заливкой. Хорошо перемешать в ней ребрышки.
Выложить ребрышки на яблоки, залить медовой заливкой. Отправить в духовку на 40 минут, запекать при температуре 200°С. На протяжении запекания дважды открывать духовку и поливать ребрышки медом.
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