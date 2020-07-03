Румяно-сочные ребрышки: как приготовить вкусное блюдо в духовке

Запеченные в духовке мясные изделия очень эффектно смотрятся на тарелке.

Запеченные в духовке ребрышки – это невероятно вкусно!

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Ребрышки можно готовить, используя множество самых разных ингредиентов: свежие овощи, картофель, мед, горчицу, чеснок, острый перец или специальные жгучие специи, которые придадут блюду пикантности. Часто ребрышки также поливают соусами и пастами, или даже коньяком.

Готовые поджаренные мясные изделия эффектно выглядят на тарелке, а домочадцы или гости за праздничным столом с нетерпением ждать возможности отведать блюдо.

Свиные ребрышки в духовке с медом

Свинина (ребрышки) - 1 кг

Кетчуп - 4 ст.л.

Растительное масло - 2 ст.л.

Соевый соус - 4 ст.л.

Горчица - 1 ст.л.

Мед - 2 ст.л.

Перец красный молотый - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

В миску положить мед, горчицу, кетчуп, соевый соус, растительное масло и черный и красный молотый перец. Размешать маринад.

Замариновать ребрышки и положить в холодильник на 3-4 часа.

Выложить ребрышки на противень и полить остатками маринада. Отправить противень в разогретую до 170°С духовку на 30 минут.

Запеченные ребра в красном вине

Свиные ребрышки - 700 г

Сахар - 100 г

Вино красное - 200 мл

Уксус яблочный - 50 мл

Томатный соус - 2 ст. л.

Томатная паста - 2 ст. л.

Соль, перец - по вкусу

Духовку разогреть до 180°С. Ребра промыть и высушить бумажными полотенцами.

Поместить ребра в форму для запекания и натереть их с каждой стороны солью и молотым перцем. Добавить в форму 150 мл воды, накрыть форму фольгой и отправить в духовку на 1 час при температуре 150°С.

Приготовление винного соуса. В посуду с толстым дном влить вино, уксус, всыпать сахар и немного перца. Также добавить томатный соус и томатную пасту, хорошо перемешать и варить на медленном огне 15 минут. Соус должен стать полностью однородным, приятного бордового цвета.

Вынуть форму с ребрышками из духовки, снять фольгу. Смазать ребрышки сверху и по бокам подготовленным соусом и отправить в духовку еще на 30 минут при температуре 180°С.

Бараньи ребрышки, запеченные с лимоном

Бараньи ребрышки - 1 кг

Лимоны - 3 шт.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Ребра помыть и разрезать, но не до конца. Лимоны порезать. Проложить ребрышки кусочками лимона. Посолить и поперчить.

Выложить ребрышки в рукав для запекания. Остальные кусочки лимонов положить так же в рукав. Проколоть рукав в нескольких местах, хорошо завязать и отправить выпекаться на один час в духовку при температуре 200°С.

Свиные ребрышки, запеченные в яблоках

Масло растительное - 50 мл

Мед - 50 мл

Яблоко - 4 шт.

Ребра свиные - 1,5 кг

Лимон - 1 шт.

Специи – по вкусу

Из яблок удалить сердцевину, порезать на кусочки и выложить на дно формы.

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Мед нагреть до закипания с растительным маслом и соком одного лимона.

Ребра отделить друг от друга, промыть. Посолить и поперчить. Залить медовой заливкой. Хорошо перемешать в ней ребрышки.

Выложить ребрышки на яблоки, залить медовой заливкой. Отправить в духовку на 40 минут, запекать при температуре 200°С. На протяжении запекания дважды открывать духовку и поливать ребрышки медом.

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