Христиане отмечают церковный праздник 8 февраля в честь византийского священника преподобного Феодора. В первую половину февраля в давние времена часто наступали самые холодные и суровые дни зимы, поэтому дата 8 февраля получила название Фёдор Студит.
По народным поверьям, в день Федора покойники тоскуют по своей земле и могут навещать родных. Считалось, что если погибший зайдет в свой дом, то может заблудиться там и потом мучить обитателей дома. Чтобы погибший не попал в дом, перед порогом насыпали полосу золы, или вешали над входной дверью ветку можжевельника.
В этот день ранее было принято ходить на кладбище и убирать на могилах близких. Часто на кладбище поминали близких обрядовой кашей или кутьей, но без алкоголя.
8 февраля принято варить гороховую кашу и угощать ею родных, особенно в том случае, если у кого-то день рождения. Считается, что если именинник отведает гороховой каши, то весь год будет счастливым.
День 8 февраля считается удачным для лечения припадков и эпилепсии, больных суставов, боли в спине и ступнях. Для крепкого здоровья в этот день стоит съесть ложку меда и маленький кусочек имбиря.
Что нельзя делать 8 февраля
- Ни в коем случае нельзя мочить ноги сегодня, иначе заболеете.
- Если поминаете умерших на кладбище или дома - не стоит пить алкоголь.
- В этот день нельзя выбрасывать остатки каши, но можно отдать их птицам или домашнему скоту.
- В этот день нельзя ссориться с родными, даже если они не правы. Постарайтесь решить конфликт мирным путем.
Приметы погоды 8 февраля
- Синички весь день поют - к поздней весне.
- Дятел стучит по дереву - весна будет ранней.
- Подснежники распустились - скоро наступит весна.
- Луна ночью синеватая - к сильному морозу, желтоватая - к снегопаду.
- Золотой закат предвещает сильную стужу, розовый - теплую и снежную погоду.