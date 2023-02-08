Народный праздник 8 февраля известен как Федоров день, Федор Студит, поминальник, гороховый день, перелом зимы.

Христиане отмечают церковный праздник 8 февраля в честь византийского священника преподобного Феодора. В первую половину февраля в давние времена часто наступали самые холодные и суровые дни зимы, поэтому дата 8 февраля получила название Фёдор Студит.

По народным поверьям, в день Федора покойники тоскуют по своей земле и могут навещать родных. Считалось, что если погибший зайдет в свой дом, то может заблудиться там и потом мучить обитателей дома. Чтобы погибший не попал в дом, перед порогом насыпали полосу золы, или вешали над входной дверью ветку можжевельника.

В этот день ранее было принято ходить на кладбище и убирать на могилах близких. Часто на кладбище поминали близких обрядовой кашей или кутьей, но без алкоголя.

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8 февраля принято варить гороховую кашу и угощать ею родных, особенно в том случае, если у кого-то день рождения. Считается, что если именинник отведает гороховой каши, то весь год будет счастливым.

День 8 февраля считается удачным для лечения припадков и эпилепсии, больных суставов, боли в спине и ступнях. Для крепкого здоровья в этот день стоит съесть ложку меда и маленький кусочек имбиря.

Что нельзя делать 8 февраля

Ни в коем случае нельзя мочить ноги сегодня, иначе заболеете. Если поминаете умерших на кладбище или дома - не стоит пить алкоголь. В этот день нельзя выбрасывать остатки каши, но можно отдать их птицам или домашнему скоту. В этот день нельзя ссориться с родными, даже если они не правы. Постарайтесь решить конфликт мирным путем.

Приметы погоды 8 февраля

Синички весь день поют - к поздней весне.

Дятел стучит по дереву - весна будет ранней.

Подснежники распустились - скоро наступит весна.

Луна ночью синеватая - к сильному морозу, желтоватая - к снегопаду.

Золотой закат предвещает сильную стужу, розовый - теплую и снежную погоду.

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