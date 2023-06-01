Народный праздник 1 июня известен под названиями Иван Долгий, оберег нивы, Иван Хлеборост.

1 июня православная церковь чтит память епископа Иоанна Готского. Это первый день лета. Наши предки прозвали эту дату Иван Долгий, поскольку день уже становился очень длинным. Часто в Иванов день дул сильный ветер, и крестьяне ставили заслоны в огороде и в саду, чтобы защитить от продувания молодые саженцы.

В давние времена в Иванов день и первый день лета было принято печь караваи, пряники и пироги с сезонными продуктами - крапивой, щавелем, клубникой. Хозяйки варили традиционные украинские вареники с молодой картошкой. Выпечкой угощали родных и гостей.

Не забывали также угостить домового - для этого в углу хаты ставили миску с молоком или кашей. Верили, что если домового задобрить, то он не будет шалить в доме и мучить домашний скот.

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Рожденные 1 июня очень сильные морально, а также творческие и находчивые. Их идеи часто опережают время. Они не боятся быть "белой вороной", если их мнение отличается от общепринятого. Эти люди восхищают других и имеют много поклонников, но настоящих друзей у них мало.

Что нельзя делать 1 июня

Не стоит плакать, грустить, думать о плохом и вспоминать неприятные воспоминания сегодня, иначе всё лето пройдет в унынии.

Одалживать хлеб и соль 1 июня - к бедности.

Нельзя в этот день вредить растениям - рвать корни и листья, топтать траву, ломать ветки, мусорить. Обрезать деревья можно только в санитарных целях.

Не стоит в этот день лениться и спать до обеда, иначе не видать удачи в делах.

Приметы погоды 1 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если в первый день лета пошел дождь, то июнь наоборот будет засушливым.

Сильный северный ветер дует - к прохладным ночам в ближайшие дни.

Гроза 1 июня предвещает хороший урожай орехов и зерна, ливень - пышное цветение цветов, град - богатый урожай гороха и фасоли.

Если утром нет росы на траве, то скоро пойдет дождь.

Если день солнечный, но цветы закрыты, то скоро погода испортится.

Петухи днем поют - к дождливой и прохладной погоде.

Если с березы опали все сережки, то нужно заканчивать посадку картошки, иначе потом будет слишком поздно.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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