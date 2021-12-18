Какая реклама в новогодние праздники считается лучшей и точно не оставит вас равнодушными - узнайте на УНИАН.

Каждый год разные корпорации снимают праздничные рекламные ролики. Наверное, самый знаменитый из них - от компании Coca Cola, который помнят и любят все украинцы, ведь он напрямую ассоциируется с Новым годом.

УНИАН расскажет вам о других, не менее значимых рекламных роликах, от просмотра которых можно испытать совершенно разные эмоции. Главное - только с положительным оттенком.

English for beginners (Allegro)

Реклама 2016-го года от онлайн-аукциона. В сюжете ролика - пожилой мужчина, который решает выучить английский язык. Заказывает книги, всюду клеит стикеры, повторяет слова. В конце рекламы зрители узнают, для чего он это делает, и уж тут, извините, трудно не расплакаться.

Erste Christmas Ad 2018: What would Christmas be without love?

Трогательная рождественская история про ежика, который пришел учиться в новую школу. И всё бы ничего, но есть одна проблема - его колючки, которые доставляют ему неудобства и мешают играть с одноклассниками. В конце совсем уж расстроенный ежик видит, что ребята шепчутся у него за спиной и потом понимает, о чем.

John Lewis "Man on the Moon"

Этот рекламный ролик - произведение кинематографического искусства. Главные герои сюжета - маленькая девочка, которая ждет Рождество и одинокий дедушка, живущий на Луне. Создатели ролика хотели напомнить зрителям о том, что пожилые люди часто остаются совсем одни, даже если живы их дети. Не забывайте о своих родителях, тем более, в Новый год.

EDEKA Weihnachtsclip

Рекламный ролик от маркетологов из Германии, который вряд ли оставит равнодушным даже самого сдержанного человека. Создатели рекламы рассказывают о дедушке, который из года в год встречает Рождество один в пустом доме. И вдруг его детям приходят письма, из-за которых они вынуждены бросить все свои дела.

Главный посыл такой новогодней рекламы - всегда возвращайтесь домой и помните, что самое важное в жизни - это семья.

Home Alone Again with the Google Assistant

Завершает нашу подборку, быть может, самая странная реклама из возможных. Римейк фильма "Один дома", но в современных реалиях - фантазия о том, как бы Кевин вел себя в одиночестве и без родителей, если бы у него был надежный помощник, которому нужно сказать лишь одну фразу: "Окей, Гугл".

Осторожно, спойлер: обвинить в неправдоподобности создателей рекламы никак не получится - слишком реалистичная сцена с последствиями от прыжков на кровати.

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Автор: Кристина Кащавцева