Красивые посевалки для детей и взрослых.

По старинной украинской традиции и по новому церковному стилю в первый день нового года от дома к дому ходят посевальники. С порога они засевают дом зерном и рассказывают посевалки - желают хозяевам дома мира, добра и всех благ в новом году. Важно помнить, что посевать могут только мальчики и мужчины - зерно символизирует не только достаток, но и плодородие. Мы собрали самые красивые посевалки - короткие и не очень, для самых маленьких посевальников и для взрослых.

Напомним, что в 2023 году Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, в связи с чем праздники с фиксированной датой сдвинулись на 13 дней раньше. Именно поэтому теперь день святого Василия, а в народе Василя и Маланки, и все обряды праздника проводят в первый день нового года, 1 января. Те, кто придерживается старого стиля, будут засевать и петь посевалки на Старый Новый год, 14 января.

Короткие посевалки для детей

Сію, сію, посіваю

Видео дня

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще, ніж торік!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Не на рік і не на два,

А на многії літа!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб було у вас і в стіжку,

І в мішку, і в коморі,

і в оборі,

В ложці, в мисці,

і в колисці!

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті -

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку -

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сію, сію посіваю

З Новим роком вас вітаю!

Я - маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

Посевалки на украинском языке для мальчиков

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Сиплю на вас жито,

щоб довго вам жити!

Ще й пшеницю яру,

щоб горя не знали!

Сиплю на вас просо,

щоб мирно жилося!

Сиплю й овес,

щоб вами гордився рід увесь!

***

Сію, сію, засіваю!

На добро я уповаю!

Ось пшеничка і пшоно,

Щоб кохання тут цвіло!

Ось горох і чечевиця,

Щоб всміхались ваші лиця.

Гречки, ячки вам і рису,

Рік новий щоб не барився,

А приніс у вашу хату

Все, що можна лиш бажати!

***

Сію, сію, посіваю,

Сто літ щастя вам бажаю!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м'ясо,

і млинці, і пиріжки,

і пухнасті пампушки.

Щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

***

Сію сію посіваю,

Щастя, долі вам бажаю.

Я посію на теплО,

І щоб світло в вас було.

Я посію вам пшениці,

Щоб ви мали паляниці.

Ще посію гарне жито,

Щоб скоріше в мирі жити.

Просо ще посію,

На віру й надію.

Та ще рису та пшона,

Щоб закінчилась війна!

Вже пуста моя торбина,

Хай все буде Україна!

Смешные посевалки для взрослых

Нас послав святий Василь

Засівати в заметіль.

Й особливий дав наказ,

Щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

"На кохання сієм мак,

Сієм жито на добро,

А для сміху ось пшоно,

На здоров’я вам овес,

Щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

Сієм вам пшеницю-хліб!"

Сієм, сієм, засіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Всім здоров’я неодмінно,

Щоби наша Україна

День новий стрічала в мирі,

Щоб дитячі жарти щирі

Звеселяли вашу хату,

Щоб грошей було багато.

Щоб із того й ми щось мали -

І до хліба, і до сала…

***

Кажуть, зовсім не годиться, щоб сіяла молодиця –

Та у день цей Василя не зерном вас сію я:

Сію добрими словами, аби було щастя з вами,

Щоби був у хаті лад й плодоносив рясно сад.

Врожаїлось щедро поле, не хворіли щоб ніколи,

Щоб було в Вас на столі, і в коморі, і в хліві.

Овочі росли в городі, щоб жила родина в згоді!

***

Сію з близька і здаля в Новий рік, на Василя!

Я вам сію, а ви жніть - рік у радості живіть!

Сію вам добірне жито - щоб в здоров’ї вік прожити.

Сію вам пшеницю яру - будьте гарні господарі!

Сію також і озиму - не морозять хай вас зими!

Вродить з жмені хай по міху, хай приносять діти втіху!

Сію вас, мої хороші, аби завжди мали гроші,

Щоб добро пливло до рук, щоб не їв картоплі жук!

Хай вам сіється, хай вам родиться,

Хай вам множиться, хай вам плодиться.

Вік живіть свій без проблем!

З Новим роком, з Василем!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Щоб усі були здорові,

Щоб доїлися корови,

Щоб в хліву були телята,

Свині, гуси, сало, м’ясо,

І копченії ковбаси!

Щоб господар був дбайливий,

Не пиячив здуру,

Щоби діти не хворіли,

Добре неслись кури!

Щоб онуки щебетали милі та хороші,

А у жінки в гаманці завжди були гроші.

Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина…

А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!

Будьте завжди при здоров’ї, веселі, завзяті!

Щоб вареники в сметані завжди були в хаті!

***

Сію-засіваю я на ламінат,

Щоб цвіли ви гарно, як весняний сад!

Сію-засіваю ваші хідники,

Хай будуть здорові жінка і дітки.

Сію-засіваю я на ковролін

Щоби не відчули ви поганих змін.

З Новим роком!

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