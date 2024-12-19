Рассказываем, какого числа Старый Новый год, что это за дата и как ее правильно отмечать.

Праздник Старый Новый год, который за рубежом вызывает у людей недоумение, у нас, наоборот, очень любят. Еще бы - ведь это еще один повод отпраздновать Новый год, пусть даже он и называется старым. Тем же, кому не удалось встретить праздник 31 декабря, эта дата становится тем самым Новым годом. Что это на самом деле за праздник и какие существуют традиции на Старый Новый год - рассказываем ниже.

Когда отмечают Старый Новый год 2025

В связи с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь фиксированные даты церковных праздников сдвинулись на 13 дней раньше. Хорошая новость: Старый Новый год - не церковный праздник, поэтому его дата остается прежней.

Старый Новый год 2025 будут отмечать, как и раньше, в ночь с 13 на 14 января.

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В то же время праздник Маланки (святой Мелании) и праздник Василия (святого Василия), которые отмечали по старому церковному календарю 13 и 14 января соответственно теперь сдвинулись - по новоюлианскому календарю они выпадают на 31 декабря и 1 января.

Старый Новый год - традиции и как появился праздник

Старый Новый год считается молодым праздником - ему лишь 10 лет "с хвостиком". Появился он в 1918 году, после перехода с юлианского календаря на григорианский. Тогда из-за расхождения календарей сместилась дата Нового года - на 14 дней раньше, и его стали праздновать 1 января. Но праздник по старому стилю продолжили отмечать по привычке и назвали его - Старый Новый год.

Кстати, по старому стилю тогда же продолжили отмечать и церковные православные праздники - они сместились лишь после перехода в 2023 году украинской церкви на новоюлианский календарь.

Новогодние традиции у Старого Нового года остались прежними. 13 января вечером, когда празднуют Старый Новый год, принято собираться с родными или близкими за столом, а в полночь, под звон бокалов с шампанским, желать друг другу здоровья, исполнения желаний и счастья.

Со Старым Новым годом тесно переплелись народные традиции - щедривки на Меланку 13 января и засевания на Василия 14 января. Так как даты этих праздников сдвинулись по новому церковному календарю, то щедровать теперь будут 31 декабря, а посевать - на Василия, 1 января. Впрочем, заглянуть в гости к родным и близким в день Старого Нового года, и, с щедривками или без, пожелать добра, мира и благополучия можно и на бис - лишним точно не будет.

Ранее мы публиковали церковный календарь на декабрь 2024 с праздниками по новому стилю.

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