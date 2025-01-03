Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 4 января по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

4 января по новому церковному календарю празднуют Собор 70-ти апостолов, а также вспоминают преподобного Ахилу, диакона Киево-Печерского. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 4 января (17 января по старому стилю) - Собор 70-ти апостолов, учеников Иисуса Христа, и преподобного Ахилы, диакона Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

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У Иисуса Христа, кроме первых двенадцати Его учеников - апостолов - были и другие последователи. В Евангелие от Луки сказано, что после Преображения Господня Иисус призвал еще семьдесят учеников. Имена всех их неизвестны, но многие сохранились в Священном Предании - например, евангелисты Марк и Лука.

Семьдесят апостолов прославились тем, что после Сошествия Духа отправились проповедовать Евангелия в разные уголки мира. Многих из них за это бросили в темницу, другие погибли мученической смертью из-за своей веры. В течение года церковь вспоминает апостолов по отдельности, а 4 января, на Собор семидесяти апостолов, их почитают всех вместе - в знак того, что дела каждого одинаково важны для Церкви.

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4 января вспоминают преподобного Ахилу, диакона Киево-Печерского(XIV век), который прославился как великий постник и затворник. По преданию он не ел вареной и сладкой пищи, редко ел овощи, а вовремя поста употреблял только одну просфору.

Какой церковный праздник 4 января по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святой великомученицы Анастасии. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 4 января

По приметам дня ориентируются, какой будет погода в ближайшие дни:

какая погода сегодня - таким будет весь январь;

небо на закате без туч - на завтра будет солнечно и тепло;

снегири поют - вскоре сильно похолодает.

В народе 4 января - праздник Зосимов день, названный так в честь святого Зосимы, память которого также совершается сегодня. Святого считают покровителем пчеловодов, а в этот день по традиции ставят на стол тарелку с медом или медовую выпечку - чтобы весь год быть с медом.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 4 января нельзя ругаться, ссориться, осуждать кого-либо, желать зла, сквернословить, отказывать в помощи. Церковь порицает жадность, лень, зависть, месть.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: ни в коем случае нельзя "чертыхаться" и вообще вспоминать нечистого - в народе говорят, что под конец Святок нечисть старается особенно напакостить людям, поэтому ей лучше не давать повода.

Что можно делать 4 января

В православный праздник сегодня обращаются к святым дня - просят укрепить веру и дух, защитить от зла, избавить от отчаяния, подсказать решение и помочь в сложной ситуации. К заступничеству святого Ахилы прибегают также, если хотят избавиться от "порабощения чревных страстей"- чревоугодия и также просят его научиться воздержанию.

В народе сегодня прогоняли все недоброе из дома - для этого нужно было с иконой и молитвой обойти вокруг дома. Есть и другой необычный обряд: чтобы отпугнуть нечисть, стараются устроить в доме большой шум, например, постучать половником по большой кастрюле. Сегодня следует позаботиться о животных - как домашних, так и бездомных, например, покормить тех, кто голодает. Считается, что подобный поступок обязательно вернется благом в течение года.

Кто отмечает день ангела 4 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Архипп, Афанасий, Лука, Марк, Николай, Павел, Прохор, Родион, Степан, Тимофей, Филипп.

По старому стилю день ангела у Анастасии, Федора, Дмитрия.

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