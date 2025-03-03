Какой церковный праздник отмечают 4 марта по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

4 марта по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Герасима на Иордане. В народе день прозвали Герасим Грачевник. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 4 марта (17 марта по старому стилю) - день памяти святого Герасима Иорданского, монаха, лучшим другом которого был лев.

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Герасим родился в Ликии (ныне территория Турции) и, еще будучи молодым, решил стать монахом. Сначала он ушел жить в Фиваидскую пустыню в Египте, позже переселился в Палестину, а затем - к реке Иордан. Там он основал монастырь.

В монастыре Герасим завел очень строгие правила: пять дней в неделю иноки проводили в пустыне, на сухом хлебе и воде, там они молились и плели корзины из пальмовых ветвей, а в субботу и воскресенье - собирались в монастыре, причащались, брали с собой провизию (хлеб и воду) и снова шли в пустыню. Во время Великого поста Герасим полностью отказывался от еды и не ел до смого праздника Пасхи.

Однажды в пустыне Герасим встретил хромающего льва. Святой не побоялся хищника и вытащил из лапы зверя колючку. С тех пор лев стал прихожить к монастырю и даже ел хлеб с рук монаха. Назвали его Иордан.

Известен случай, когда Герасим подумал, что лев съел ослика, поэтому заставил хищника носиь воду. Но осла на самом деле забрал купец, который решил, что животное заблудилось. Когда купец ехал обратно, лев бросился к каравану и за узду привел осла к хозяину. Герасим признал свою ошибку и с тех пор они были неразлучны со львом.

Когда монах умер, то Иордан отказался от воды и пищи - так и умер на могиле преподобного. Его похоронили рядом. На иконах святого Герасима всегда изображают со львом у ног.

Какой церковный праздник 4 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти апостолов от семидесяти святых Архиппа и Филимона. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 4 марта

В народе 4 марта - праздник Герасим Грачевник. День прозвали так потому, что обычно в это время прилетают грачи, а по его приметам судят о том, каким будет сезон:

птицы возвращаются в свои гнезда - к ранней весне;

грачи прилетели именно в этот день - снег сойдет через месяц, а если прилетели раньше - то может быть неурожай;

сухо и солнечно сегодня - будет много ягод в лесу.

По традиции этого дня готовят печенье из кислого ржаного теста - "грачики", чтобы вместе с птицами поскорее пришло тепло.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 4 марта нельзя ругаться, обижать кого-либо, сплетничать, завидовать. Церковь порицает лень, ложь, не следует отказывать в помощи.

Продолжается Великий пост, тем, кто постится в этот день можно есть горячие блюда, но без масла. Ранее мы также рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: следует опасаться обидеть птиц - тому, кто нарушит запрет, не видать счастья на земле. Не советуют также делать крупные покупки или отправляться в дальнюю дорогу - может ожидать неудача.

Что можно делать 4 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Герасиму - просят дать физических и духовных сил, исцеления от болезней, в том числе и у животных, считается, что преподобный помогает обрести кротость и благоразумие.

По народным обычаям в этот день полагается хорошо проветрить дом. В старину на Герасима делали обереги из можжевельника, а пол подметали веником из полыни. Также сегодня нужно выбросить старую обувь -чтобы вместе с ней из дома ушло все недоброе.

Кто отмечает день ангела 4 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Яков.

По старому стилю день ангела у Архипа, Богдана, Федота, Дмитрия, Евгения, Никиты, Макара, Максима, Федора.

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