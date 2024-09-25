Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 26 сентября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

26 сентября по новому церковному календарю вспоминают святого Иоанна Богослова, одного из 12 апостолов и автора Евангелия от Иоанна и книги "Откровение" ("Апокалипсис"). О традициях и приметах 26 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

26 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Видео дня

26 сентября по новому церковному календарю (9 октября по старому) - день памяти святого Иоанна Богослова, одного из первых и любимых учеников Христа, которому Иисус перед своим распятием велел оберегать Деву Марию.

Иоанн Богослов родился в I веке в Галилее (сейчас это Израиль) и был внуком святого Иосифа Обручника. Занимался Иоанн рыбалкой, пока вместе со старшим братом, апостолом Иаковом, не стал учеником Христа. Иоанн стал особо приближенным к Христу: он был свидетелем воскрешения Иисусом дочери Аира, был на горе Фавор во время Преображения Господня, сопровождал Христа, когда его схватили и вместе с Девой Марией плакал у подножия креста, когда распяли Иисуса. Именно тогда он получил веление заботиться о Богородице.

Затем апостол Иоанн ушел проповедовать в Ефес и другие города. Тогда же произошел удивительный случай: корабль, на котором плыл апостол, попал в бурю, но всем удалось спастись, а Иоанну - нет. Произошло невероятное: через 14 дней невредимого апостола выбросило на берег. Также известно, что святого не раз поддавали пыткам при императоре Нероне, но Иоанн не пострадал. Его сослали на остров Патмос - там он проповедовал и исцелял больных, известны случаи, когда он воскрешал мертвых, тогда же он написал книгу "Откровение" ("Апокалипсис").

Вернувшись в Ефес, Иоанн создал Евангелие и три Послания. Умер апостол Иоанн Богослов в глубокой старости - велел засыпать его живым в могиле в виде креста. Когда могилу раскопали через несколько дней, то тела там не оказалось, но каждый год на ней выступал прах, который исцелял больных.

"Откровение" Иоанна Богослова ("Апокалипсис") - последняя книга Нового Завета. Слово "апокалипсис" в переводе с греческого значит "откровение". Эта книга пророчеств была написана в конце I - начале II века и рассказывает о событиях, которые ждут человечество, в том числе о четырех всадниках апокалипсиса, семи ангелах, семи знамениях и бедствиях, появлении и гибели антихриста, поражении дьявола и начала царства Христа. Так как Иоанн Богослов рассказывает в своей книге о большом количестве катастроф и природных бедствий, то ныне слово "апокалипсис" стало синонимом катастрофы.

Церковный праздник 26 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти священномученика Корнилия Сотника и обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

О чем говорят приметы на 26 сентября

Приметы дня говорят о погоде в ближайшее время и урожае:

красная луна в ночь на 26 число - жди сильного ветра;

грачи уже улетели - скоро наступит зима;

дождь в этот день - следующим летом будет урожай зерновых;

куры начали линять - зима будет теплой.

В народном календаре 26 сентября - праздник Иван Богослов, Иван Путник. В этот день путешественники просят святого Иоанна о покровительстве, а в поле и на огородах завершают посев озимых.

Что нельзя делать 26 сентября

Сегодня, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, выступает против зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы дня запрещают веселиться, употреблять спиртные напитки, переедать, а также брать в руки острые предметы - можно пораниться. По поверьям, на Иоанна Богослова нельзя работать после обеда - иначе можно навлечь на себя сорок бед. Также в этот день не советуют венчаться - считается, что это к короткой и несчастливой семейной жизни, но вот смотрины можно устраивать.

Что можно делать 26 сентября

В молитвах к Иоанну Богослову обращаются с просьбами о выздоровлении, укреплении брака, святому молятся те, кто хочет детей и просят покровительства в долгом пути.

День в народе считается поминальным - хорошо пойти в церковь и помолиться, помянуть умерших родственников и близких, посетить кладбище. В этот день поминают утопленников, висельников, мертворожденных и погибших на войне. Сегодня принято готовить пироги, которыми следует угостить соседей, прохожих или неимущих.

26 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Дмитрий, Афанасий, Тихон, Владимир, Николай, Александр.

По старому стилю именины празднуют Петр, Илья, Николай, Александр, Корнилий, Юлиан, Леонтий, Степан, Лукьян.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: