Какой церковный праздник отмечают верующие 24 февраля, что нельзя делать, у кого именины.

24 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают первое и второе обретение главы святого Иоанна Предтечи. Также сегодня - начало Сырной недели (Масленица). Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 24 февраля (9 марта по старому стилю) - первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.

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Пророк Иоанн Предтеча (он же Иоанн Креститель) был последним, кто перед рождением Иисуса провозгласил Его пришествие на землю, а затем крестил Спасителя в водах Иордана и засвидетельствовал явление Пресвятой Троицы в день Крещения.

Иоанн родился в семье пожилой пары, на полгода раньше Иисуса и выжил во время избиения младенцев - мать укрылась с ним в пустыне. Там и провел он свои первые 30 лет жизни. В возрасте 28-30 лет начал проповедовать о скором пришествии Мессии. После крещения Христа в реке Иордан, Иоанн продолжил проповедовать, но его схватили, бросили в тюрьму,а затем и казнили по приказу правителя Ирода Антипа - Иоанн обличил Ирода в том, что тот отнял у брата жену. Тело святого погребли, а голову не позволили похоронить и долго не могли найти.

Существует три предания о чудесном явлении отсеченной головы святого. Согласно им первое обретение произошло в IV веке, второе - в V веке, а третье - в IX веке. Считается, что после казни святого его голову служанка тайно вынесла ее в кувшине и похоронила на Елеонской горе в Иерусалиме. Когда на этом месте начали строить церковь, то обнаружили мощи пророка и спрятали их в храме. Но и он со временем разрушился. Второй раз святую главу нашли двое монахов-паломников - Иоанн сам явился им и указал, где искать. Монахи передали голову встретившемуся гончару и тот всю жизнь бережно хранил ее, а перед смертью поместил мощи в сосуд и передал сестре. Затем главу Иоанна нашли в пещере возле города Емессы и после этого переправили ее в Константинополь.

24 февраля по новому стилю празднуют первое и второе обретение святой главы Иоанна.

Какой церковный праздник 24 февраля по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти епископа Власия Севастийского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 24 февраля

В народе 24 февраля - праздник Иванов день. По его приметам судят, какой будет весна и погода:

поют синицы - к теплу;

перелетные птицы уже прилетели - год будет урожайным;

снега нет - весна будет ранней;

птицы начинают вить гнезда на солнечной стороне - лето будет холодным.

Считается, что какой день сегодня - такая и Пасха будет. Увидеть сегодня первых прилетевших скворцов, жаворонков или аистов - хороший знак.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 24 февраля церковь не одобряет ругань, ссоры, лень, ложь. Нельзя отказывать в помощи, жадничать, завидовать, желать зла, пить алкоголь.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: запрещается брать в руки что-либо острое, даже ножницы, рубить деревья, заниматься стиркой - чтобы не отвадить достаток в доме, есть круглые овощи и фрукты красного цвета. Хлеб в этот день разламывают руками. Кроме этого, нельзя петь, танцевать.

Что можно делать 24 февраля

В православный праздник сегодня святому Иоанну молятся о здоровье детей, прекращении головных болей и хорошем урожае. Считается, что святой помогает семьям сохранить мир и покой и наставляет на путь истинный пьющих людей.

Как уже говорили, сегодня начинается Сырная неделя (в народе - Масленица), которая продлится по 2 марта. 3 марта у православных начинается Великий пост. На Сырной недели уже нельзя есть мясо, но разрешается рыба, а также молочные и кисломолочные продукты и яйца.

Кто отмечает день ангела 24 февраля

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Илларион.

По старому стилю день ангела у Власия, Всеволода, Георгия, Дмитрия, Захара.

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