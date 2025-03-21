Какой церковный праздник отмечают верующие 22 марта по старому и новому стилю, запреты дня, у кого именины.

22 марта по новому церковному календарю чтут священномученика Василия, пресвитера Анкирского. Также сегодня - родительская поминальная суббота третьей недели Великого поста. В народе день прозвали Василий Теплый. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 22 марта (4 апреля по старому стилю) - день памяти священномученика Василия, который жил в IV веке.

Видео дня

Василий Анкирский жил в провинции Галатия (Малая Азия). Он был врачом, но позже стал священником и епископом Анкиры. В то время повсюдно распространялась арианская ересь, сторонники которой утверждали, что Христос - не единосущен Богу-Отцу. Поддерживал это и сам император Юлиан, за что и получил прозвище Отступник.

Василий Анкирский призывал верующих держаться православия - за это арианский собор лишил его сана. Но другой, православный Палестинский собор 230-ти епископов, восстановил Василия, и он продолжил свою проповедь, обличая ариан. Тогда его схватили и судили, как государственного преступника. На суде Василий обличил императора в отступничестве, за что епископа приговорили к пыткам - Василий умер с молитвой на устах и твердой верой.

Какой церковный праздник 22 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти сорока Севастийских мучеников (Сорок святых). Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

***

22 марта, как по новому, так и по старому стилю, в храмах проходит родительская суббота третьей недели Великого поста. В этот день совершаются службы в церквях, на которых молятся об упокоении душ умерших христиан. Верующие идут в церковь, чтобы присоединиться к молитве, но если такой возможности нет, то можно помолиться самому, например, дома.

Ранее мы рассказывали, когда проходят родительские субботы в 2025 году и что нужно и нельзя делать в поминальные дни.

О чем говорят приметы на 22 марта

В народе 22 марта - праздник Василий Теплый. Приметы этого дня говорят о будущей погоде и об урожае:

солнце на рассвете в красных кругах - будет хороший урожай;

вороны купаются - к теплу;

на небосводе мелкие облака - погода испортится;

тепло 22 марта - скоро прилетят скворцы.

По народной примете, если сегодня в доме распустился цветок - это добрый знак.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 22 марта не следует ругаться, сквернословить, сплетничать, хвастать, а также осуждать, завидовать и отказывать в помощи. Церковь порицает ложь, лень, жадность, отчаяние.

В родительскую субботу нельзя поминать умерших плохими словами и алкоголем, устраивать пышные поминальные застолья - на столе должны быть исключительно постные блюда. Также церковь не одобряет и чрезмерное отчаяние - не следует много плакать и страдать, впадать в уныние.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не следует подметать и выносить мусор из дома, а также стирать, вязать, шить и пришивать пуговицы.

Что можно делать 22 марта

В православный праздник сегодня обращаются к святому Василию, как к ходатаю за нас перед Богом - молятся о спасении души, просят об исцелении от тяжких болезней, укреплении веры, душевном спокойствии. Святой - покровитель всех мужчин с именем Василий.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день разрешаются горячие блюда с маслом. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням. Но при этом важно помнить, что ограничение в еде - не главное во время поста, намного важнее следить за своими мыслями, словами и поступками.

В поминальную субботу, как уже говорили, хорошо пойти в церковь и помолиться об ушедших. Также верующие в этот день несут так называемые "панахидки" - продукты на милостыню, но это не является обязательным.

По народной традиции в этот день принято печь калачики, которые символизируют солнце. Ими угощают близких, знакомых и соседей, а крошки отдают птицам.

Кто отмечает день ангела 22 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Дарья, Таисия.

По старому стилю день ангела у Александра, Александры, Алексея, Дмитрия, Ивана, Кирилла, Михаила, Наталии, Николая, Петра, Сергея, Тарасия, Валерия.

Вас также могут заинтересовать новости: