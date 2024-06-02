В эту дату отмечается Международный день блудниц и День падающих шкафов.

Праздник 2 июня - Международный день блудниц и День падающих шкафов, Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения, День спутникового мониторинга и навигации, День мелиоратора.

2 июня - 153-й день года (154-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 212 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

2 июня праздник отмечается во многих государствах - посмотрите, где и что встречают в эту дату:

Видео дня

Праздник ананаса - Таиланд.

День собак, День пожарных добровольцев - Аргентина .

. День защиты прав животных, День любви к своему стоматологу, День курицы-гриль, День памяти детей, День гражданства американских индейцев, День выживших после рака, День замороженного йогурта - США .

. День моряка, День рыбака - Исландия .

. День республики - Италия .

. День железнодорожника - Словения .

. День отца - Литва, Швейцария.

День лесного хозяйства - Бутан .

. День вооруженных сил, День ветеранов, День наград - Канада .

. День работников гражданской авиации - Азербайджан .

. День учителя - Венгрия .

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - наша страна отмечает День работников водного хозяйства и День работников местной промышленности.

Важные события в истории 2 июня

455 - вандалы под предводительством Гейзериха без боя заняли Рим и затем две недели грабили город.

1537 - папа римский Павел III специальной буллой признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов.

1652 - восстание Хмельницкого: произошла битва под Батогом.

1800 - Вторая Итальянская кампания Наполеона Бонапарта: французские войска заняли Милан.

1851 - штат Мэн (США) первым ввёл на своей территории "сухой закон".

1857 - Джеймс Гиббс из Вирджинии запатентовал однониточную стежковую швейную машинку.

1891 - по предложению ирландца Уильяма Маккрама в футболе введено пенальти.

1896 - итальянец Гульельмо Маркони в США запатентовал радио.

1897 - еженедельник New York Journal, опровергая слухи о смерти Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены".

1924 - президент США Калвин Кулидж подписал Закон о гражданстве индейцев: все индейцы, рождённые на территории США, получили американское гражданство.

1946 - в Италии, по результатам референдума, провозглашена республика. Женщинам предоставлено право голоса.

1953 - в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Елизаветы II, королевы Великобритании. Впервые осуществлялась телетрансляция данного события.

1966 - спустя 12 лет Фрэнк Синатра опять оказался на первом месте британского хит-парада с песней "Strangers in the Night".

1967 - на демонстрации в Западном Берлине полицейским застрелен молодой студент Бенно Онезорг, что стало началом радикализации студенческого движения.

1973 - в центре Амстердама открылся Музей ван Гога.

Какой сегодня церковный праздник

По новому календарю православные верующие отмечают 2 июня праздник Киево-Братской иконы Божией Матери, святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского. По старому стилю христиане встречают Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Пaвлa Лaзapeвa и Дeнь пaмяти cвятыx мучeникoв Фaлaлeя, Aлeкcaндpa и Acтepия.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 2 июня

Приметы гласят, что 2 июня - отличная дата для высадки огурцов. В зависимости от погодных условий можно сделать это впервые или во второй раз для богатого урожая. Есть традиция - сажать культуру подальше от глаз соседей и тех членов семьи, которые не принимали участия в процессе, иначе огурцы не уродятся.

Народные приметы о погоде 2 июня:

идет дождь - месяц окажется сухим;

вечером роса - 3 июня будет солнечно;

облака плывут медленно - к хорошей погоде;

утром радуга - днем пойдет дождь.

Категорически запрещают приметы сегодня стричь волосы и ногти, чтобы не обрезать себе память. Лечить зубы тоже не рекомендуется - придется обращаться к стоматологу еще раз. Православные запреты касаются ссор, обид и сплетен.

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