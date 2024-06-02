Праздник 2 июня - Международный день блудниц и День падающих шкафов, Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения, День спутникового мониторинга и навигации, День мелиоратора.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Важные события в истории 2 июня
- Какой сегодня церковный праздник
- Какой сегодня праздник - что нельзя делать 2 июня
2 июня - 153-й день года (154-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 212 дней.
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
2 июня праздник отмечается во многих государствах - посмотрите, где и что встречают в эту дату:
- Праздник ананаса - Таиланд.
- День собак, День пожарных добровольцев - Аргентина.
- День защиты прав животных, День любви к своему стоматологу, День курицы-гриль, День памяти детей, День гражданства американских индейцев, День выживших после рака, День замороженного йогурта - США.
- День моряка, День рыбака - Исландия.
- День республики - Италия.
- День железнодорожника - Словения.
- День отца - Литва, Швейцария.
- День лесного хозяйства - Бутан.
- День вооруженных сил, День ветеранов, День наград - Канада.
- День работников гражданской авиации - Азербайджан.
- День учителя - Венгрия.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - наша страна отмечает День работников водного хозяйства и День работников местной промышленности.
Важные события в истории 2 июня
- 455 - вандалы под предводительством Гейзериха без боя заняли Рим и затем две недели грабили город.
- 1537 - папа римский Павел III специальной буллой признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов.
- 1652 - восстание Хмельницкого: произошла битва под Батогом.
- 1800 - Вторая Итальянская кампания Наполеона Бонапарта: французские войска заняли Милан.
- 1851 - штат Мэн (США) первым ввёл на своей территории "сухой закон".
- 1857 - Джеймс Гиббс из Вирджинии запатентовал однониточную стежковую швейную машинку.
- 1891 - по предложению ирландца Уильяма Маккрама в футболе введено пенальти.
- 1896 - итальянец Гульельмо Маркони в США запатентовал радио.
- 1897 - еженедельник New York Journal, опровергая слухи о смерти Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены".
- 1924 - президент США Калвин Кулидж подписал Закон о гражданстве индейцев: все индейцы, рождённые на территории США, получили американское гражданство.
- 1946 - в Италии, по результатам референдума, провозглашена республика. Женщинам предоставлено право голоса.
- 1953 - в Вестминстерском аббатстве состоялась коронация Елизаветы II, королевы Великобритании. Впервые осуществлялась телетрансляция данного события.
- 1966 - спустя 12 лет Фрэнк Синатра опять оказался на первом месте британского хит-парада с песней "Strangers in the Night".
- 1967 - на демонстрации в Западном Берлине полицейским застрелен молодой студент Бенно Онезорг, что стало началом радикализации студенческого движения.
- 1973 - в центре Амстердама открылся Музей ван Гога.
Какой сегодня церковный праздник
По новому календарю православные верующие отмечают 2 июня праздник Киево-Братской иконы Божией Матери, святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского. По старому стилю христиане встречают Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Пaвлa Лaзapeвa и Дeнь пaмяти cвятыx мучeникoв Фaлaлeя, Aлeкcaндpa и Acтepия.
Какой сегодня праздник - что нельзя делать 2 июня
Приметы гласят, что 2 июня - отличная дата для высадки огурцов. В зависимости от погодных условий можно сделать это впервые или во второй раз для богатого урожая. Есть традиция - сажать культуру подальше от глаз соседей и тех членов семьи, которые не принимали участия в процессе, иначе огурцы не уродятся.
Народные приметы о погоде 2 июня:
- идет дождь - месяц окажется сухим;
- вечером роса - 3 июня будет солнечно;
- облака плывут медленно - к хорошей погоде;
- утром радуга - днем пойдет дождь.
Категорически запрещают приметы сегодня стричь волосы и ногти, чтобы не обрезать себе память. Лечить зубы тоже не рекомендуется - придется обращаться к стоматологу еще раз. Православные запреты касаются ссор, обид и сплетен.