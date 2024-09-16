Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 17 сентября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

17 сентября по новому церковному календарю вспоминают святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Рассказываем о традициях и приметах 17 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

17 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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17 сентября по новому церковному календарю (30 сентября по старому) - день памяти святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

София жила в I веке и была вдовой родом из Милана, но вместе со своими дочерями - Верой, Надеждой и Любовью - обитала в Риме. Сама София была христианкой, в этих же традициях воспитывала и дочерей.

Слухи о мудрой и добродетельной Софии дошли до императора Адриана, и он решил заставить ее и дочерей принести дары богине Диане. Он велел им на три дня отправиться в дом к богатой даме, которая должна была наблюдать за ними. София понимала, что ждет их, и старалась всячески поддержать девочек.

Вскоре император предложил им поклониться языческим богам, но Вера, Надежда и Любовь отказались. Разозленный правитель приказал пытать Веру на глазах у семьи, но пытки не приносили ей никакого вреда. Тогда девочку приказали казнить. Вслед за ней император расправился с Надеждой и Любовью. Старшей, Вере, было 12 лет, средней, Надежде - 10, а Любови - 9. Тела дочерей Адриан отдал матери - она похоронила их по христианским обычаям и спустя три дня умерла на их могиле.

Церковный праздник 17 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков, а также иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

О чем говорят приметы на 17 сентября

Приметы этого дня говорят о том, какими будут Покрова и зима:

если в этот день утро пасмурное - все следующие дни будут теплыми;

журавли улетают в теплые края - жди мороза на Покров;

погожий день - к холодной зиме, а если идет дождь - будет много снега.

В народе 17 сентября - праздник Веры, Надежды, Любви, или Вселенские бабьи именины, образы христианских мучениц в народе стали символами женщин, всех матерей и дочерей.

Что нельзя делать 17 сентября

17 сентября, как и в любой другой день, Церковь выступает против ссор, сквернословия, сплетен, клеветы, осуждения, зависти, жадности, мести, отчаяния. Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи.

В народе в этот день есть строгий запрет для женщин - считается, что на Веры, Надежды и Любви им не следует заниматься какой-либо работой, в том числе и домашними делами.

Что можно делать 17 сентября

К святым великомученицам Вере, Надежде, Любви и Софии обращаются с молитвами о семейном благополучии, женском здоровье и здоровье детей, просят, чтобы Бог даровал ребенка.

По народным приметам в этот день на столе должен обязательно стоять каравай - в старину его сами пекли в ночь на праздник, а затем украшали свечой, принесенной из церкви. Считается, что каждый из членов семьи должен съесть кусочек такого хлеба - тогда в доме всегда будет счастье и покой.

17 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Вера, Илья, Любовь, Мирон, Надежда, Софья.

По старому стилю именины празднуют Иван, Павел, Юлиан, Степан, Елена, Василий, Моисей, Петр, Григорий, Николай.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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