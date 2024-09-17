В День спасателя поздравляем тех, кто спасает чужие жизни.

День спасателя Украины отмечается 17 сентября по указу президента Украины 2008 года. Сегодня мы поздравляем пожарных, сотрудников ГСНС и работников аварийно-спасательных служб.

Во время полномасштабной войны спасатели ежедневно рискуют жизнью во время службу. Именно эти герои спасают пострадавших людей и животных во время обстрелов, обезвреживают вражеские боеприпасы, тушат пожары и разбирают завалы. Их работа невероятно важна и психологически трудная.

В День спасателя 2024 мы желаем всем украинским спасателям мужества, безопасной службы и скорейшей победы Украины.

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День спасателя в Украине - поздравления и открытки

С днем спасателя, ребята,

Благодарю вас всех за труд.

Спасают руки ваши, жизни,

Господь благословит пускай ваш путь.

Хочу, чтобы здоровье вас не покидало,

Такие молодцы, стране нужны.

Желаю жить вам всем в достатке,

И чтобы сбылись все ваши мечты.

***

Украина спит спокойно

Со спасателем таким.

Службу ты несешь достойно,

Не страшны огонь и дым.

Пусть за сотни верст опасность

Тебя мимо обойдет,

Ну а в жизни только радость

И любовь большая ждет!

***

Спасателям страны привет,

И наше уважение,

Не замечать плохих примет,

Не поддаваться под давление,

Пусть будет мужество и сила,

Чтобы не оставляли вы в беде,

Фортуна чтобы вас любила,

Чтоб успевали вы везде!

***

Слово гордое "спасатель",

Пронеси через года,

И тобой всегда гордится,

Вся любимая семья.

И тебе на радость счастья,

Зачитаем поздравок,

В нем мы пожелаем мира,

И тепла средь нежных строк.

***

Украины спасатель,

Ты ценой своей жизни

Жизнь другую спасаешь,

Гордость своей Отчизны.

На воде ли, в пожаре...

Да чего не бывает!

Так наш бравый спасатель

Он везде успевает.

И тяжёлою ношей

Пусть не станет работа,

Ведь воздастся тебе

За твою же заботу!

***

В жизнь сложной и суровой

Ты не праздный наблюдатель,

Ты рискуешь жизнью часто,

Ты - герой, ведь ты спасатель.

С днем твоим я поздравляю

И желаю сил тебе.

В схватке с болью и стихией

Побеждай всегда в борьбе.

***

Поздравляю с Днем спасателя! Спасибо за отвагу, честь, ответственность и мужество! Пусть служба будет безопасной, пусть реже случаются несчастные случаи и быстрее наступит победа Украины!

***

С Днем спасателя тебя! Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю чтобы было меньше катастроф, а тебе приходилось только спасать котят с деревьев!

***

Поздравляю всех спасателей Украины с Днем спасателя! Ваша работа - это настоящий героизм. Вы всегда приходите на помощь нуждающимся и спасаете жизнь. Благодарю вас за вашу службу и за то, что вы есть!

***

Поздравляю с Днем спасателя Украины! Пожелаю крепких сил и здоровья на долгие годы, смелости и ловкости, чуткости и осторожности, благополучия и удачи, бодрости и оптимизма, заботы и понимания, семейного счастья и любви, хорошего довольства и доброты души.

***

С Днем спасателя, наши герои! Сталкиваясь изо дня в день с бедой, вы не черствеете душой, сохраняете в себе готовность к самопожертвованию. Результат этой работы - сотни спасенных жизней. Благодарю вас и лучшие пожелания - счастья, здоровья и благополучия! С праздником!

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