Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 14 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

14 декабря по новому церковному календарю вспоминают четырех великомучеников - Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха Александрийских. В народном календаре - Филимонов день. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 14 декабря по новому календарю (27 декабря по старому) - день памяти великомучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха, пострадавших за христианскую веру.

Видео дня

Филимон, Аполлоний, Ариан и Феотих жили в III веке в Египте. Это были времена гонений на христиан, поэтому христианскую веру часто исповедовали тайно. Как-то Аполлоний, который тайно принял крещение, хотел уговорить Филимона надеть его одежду и принести жертву языческим богам. Тогда Филимон признался, что тоже исповедует веру в Христа. Аполлонию стало стыдно и он открыто стал говорить о своей вере. Вместе с Филлимоном их арестовали и долго пытали, а потом казнили. После этого, неожиданно для всех, их мучитель, Ариан, и его подчиненный Фетиох также приняли крещение, и были за это казнены.

Какой церковный праздник 14 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти святого Наума, одного из 12 малых пророков. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 14 декабря

По приметам этого дня судят о том, какой будет погода в ближайшее время, весной и летом:

если снег идет хлопьями - быть ненастью;

иней на деревьях - летом будет много росы;

собаки воют - к снегопаду;

ветер северный - весна будет поздней и холодной;

облака идут против ветра - весна будет ранней и теплой.

В народе 14 декабря - праздник Филимон, Филимонов день. Дни в это время становятся еще короче, а ночи - длиннее, в старину верили, что на землю выбирается всякая нечисть, а сам Филимонов день считали одним из самых опасных.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 14 декабря церковь не одобряет сквернословия, ругани, особенно с близкими, лени, зависти, лжи. Не следует отказывать в помощи и милостыне, злоупотреблять алкоголем, постящимся - нарушать правила поста. Ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: выходить из дома неумытым, иначе можно заболеть. Не следует начинать новые дела - они будут неудачными.

Что можно делать 14 декабря

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым - у Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха просят укрепить в вере и дать сил вынести жизненные невзгоды, молятся о здоровье и душевном спокойствии.

В народе Филимонов день, как уже говорилось, считается одним из самых опасных в году - в старину верили, что в это время повсюду гуляет нечисть и остерегались встречи с ней. Чтобы отпугнуть нечистую силу, нужно обязательно умыться с утра - нечисть боится воды, а также сделать уборку в доме - туда, где царит порядок, зло не проникнет.

Кто отмечает день ангела 14 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Марк, Митрофан, Александр, Иван, Евгений, Михаил, Екатерина, Алексей, Григорий, Порфирий.

По старому стилю день ангела у Дмитрия, Наума, Порфирия.

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