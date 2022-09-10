Историю украинского кино и 5 лучших фильмов для просмотра читайте на УНИАН.

День украинского кино ежегодно отмечается во вторую субботу сентября. В этом году праздник выпадает на 10 сентября. Украинское кино с каждым годом становится популярнее, ведь всё больше украинцев хотят смотреть национальный кинопродукт. В Украине есть 5 государственных киностудий, самая известная из которых носит фамилию Довженко.

УНИАН рассказал историю праздника и собрал 5 интересных кинофильмов для просмотра.

День украинского кино: история праздника

Праздник был учрежден указом Леонида Кучмы и установлен на вторую субботу сентября. А датой "рождения" украинского кино считают 1896 год. Тогда в Харькове режиссер Альфред Федецкий снял несколько хроник. Один из снятых фильмов был продемонстрирован в Харьковском оперном театре.

После этого украинское кино стало стремительно развиваться. В 1928 году начала свою работу Киевская кинофабрика, которая вскоре станет киностудией Александра Довженко. В 1930 году в прокат вышел первый звуковой фильм.

В ХХ веке на экраны вышло немало украинских фильмов, которые стали культовыми. В этом веке стали известными на всю страну такие актеры отечественного кино, как Богдан Ступка, Иван Миколайчук и Леонид Быков.

Какие украинские фильмы посмотреть

Гуцулка Ксеня, 2019

Музыкальный фильм-оперетта рассказывает историю знатного американца, сына украинских иммигрантов. Отец пообещал ему передать в наследство миллион долларов, если сын женится на настоящей украинке. В поисках достойной девушки герой приезжает в Ворохту, где встречает Ксеню.

Вулкан, 2019

Драматический фильм с элементами комедии рассказывает о трудной и несправедливой жизни в украинской провинции. Главный герой фильма Лукас везет к оккупированному Крыму миссию ОБСЕ. Его машина застревает посреди безлюдного поля. Там он встречает чудака по имени Вова и остается один в небольшом южном городе, где люди живут отдельно от остального мира и находят счастье в необычных вещах.

Киборги, 2017

Этот фильм рассказывает о наболевшем для каждого украинца - о войне на Донбассе. Кино рассказывает о защитниках Донецкого аэропорта, которые сражались против превосходящего их по числу противника. Их называют "киборгами", потому что они совершили подвиг, который был бы не по силам обычным людям.

Мои мысли тихие, 2022

Комедия, основана на реальных событиях. Главная тема картины - конфликт родителей и детей. Главный герой фильма по имени Вадим мечтает стать профессиональным звукорежиссером. Одна канадская компания решила дать ему такой шанс, если парень запишет звуки карпатских животных. Вадим поехал в путешествие по Карпатам вместе с мамой, с которой у них сложные отношения.

Носорог, 2021

Криминальная драма известного режиссера Олега Сенцова рассказывает историю из криминального мира 90-ых. Главный герой фильма по прозвищу Носорог начинает свой кровавый путь в криминальном мире, который заведет на сложную дорогу.

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