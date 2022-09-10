Ежегодно в Украине день физкультурника отмечается во вторую субботу сентября. В 2022-м году день спорта выпадает на 10 сентября. В эту дату проводят разные мероприятия, ориентированные на поддержание здоровья тела и духа. УНИАН расскажет, какое поздравление будет удачным сегодня.
Ранее мы говорили о том, какие праздники и выходные в сентябре 2022 ждут украинцев.
День физкультуры 2022 - поздравления и открытки
День физической культуры
Отмечает вся страна,
Бодрости желаю духа,
И здоровья вам сполна.
Будет время пусть для спорта,
Мышцы пусть всегда горят,
А активные занятия
Силу, стойкость вам сулят.
Сегодня День Физической Культуры и Спорта Украины, так что пожелаем всем быть спортивными и здоровыми. Пусть тела не ослабевают, а кости и мышцы не подводят. Спорт должен приносить радость и помогать людям в их жизни, пусть же так и будет. С праздником!
В День спорта Украины
Я сил тебе желаю,
Всегда ешь витамины,
Пусть мышцы нарастают!
От утренней пробежки
Отлынивать не стоит,
Беги вперёд, не мешкай
И закаляй здоровье!
Поздравляю с Днём физической культуры и спорта Украины. Желаю бодро, весело, вприпрыжку, без одышки и с доброй улыбкой на лице бежать навстречу счастью и своим мечтам. Сверкай, будто золотая медаль на олимпийском чемпионе, гори, как пламя Олимпийского огня. Крепких сил тебе, крепкого здоровья, крепкого характера, крепкой дружбы и любви!
Быть спортивным и здоровым -
Цель всех жителей планеты,
Так смелей с настроем бодрым
Достигай ты планки этой!
Жизнь пусть будет яркой, длинной
И побед спортивных полной,
Чтоб гордилась Украина
Столь блистательной персоной!
Поздравляю с Днём физической культуры и спорта Украины. Желаю силы и ума, здоровья и уверенности, оптимизма и бодрости, свободы выбора и твёрдости характера. Желаю активных движений по жизни: и в работе, и на отдыхе, и даже в танцах в тапочках по дому.