Когда отмечается день спорта в нашей стране и как лучше всего поздравить своих знакомых - узнайте в материале УНИАН.

Ежегодно в Украине день физкультурника отмечается во вторую субботу сентября. В 2022-м году день спорта выпадает на 10 сентября. В эту дату проводят разные мероприятия, ориентированные на поддержание здоровья тела и духа. УНИАН расскажет, какое поздравление будет удачным сегодня.

Ранее мы говорили о том, какие праздники и выходные в сентябре 2022 ждут украинцев.

День физкультуры 2022 - поздравления и открытки

День физической культуры

Видео дня

Отмечает вся страна,

Бодрости желаю духа,

И здоровья вам сполна.

Будет время пусть для спорта,

Мышцы пусть всегда горят,

А активные занятия

Силу, стойкость вам сулят.

Сегодня День Физической Культуры и Спорта Украины, так что пожелаем всем быть спортивными и здоровыми. Пусть тела не ослабевают, а кости и мышцы не подводят. Спорт должен приносить радость и помогать людям в их жизни, пусть же так и будет. С праздником!

В День спорта Украины

Я сил тебе желаю,

Всегда ешь витамины,

Пусть мышцы нарастают!

От утренней пробежки

Отлынивать не стоит,

Беги вперёд, не мешкай

И закаляй здоровье!

Поздравляю с Днём физической культуры и спорта Украины. Желаю бодро, весело, вприпрыжку, без одышки и с доброй улыбкой на лице бежать навстречу счастью и своим мечтам. Сверкай, будто золотая медаль на олимпийском чемпионе, гори, как пламя Олимпийского огня. Крепких сил тебе, крепкого здоровья, крепкого характера, крепкой дружбы и любви!

Быть спортивным и здоровым -

Цель всех жителей планеты,

Так смелей с настроем бодрым

Достигай ты планки этой!

Жизнь пусть будет яркой, длинной

И побед спортивных полной,

Чтоб гордилась Украина

Столь блистательной персоной!

Поздравляю с Днём физической культуры и спорта Украины. Желаю силы и ума, здоровья и уверенности, оптимизма и бодрости, свободы выбора и твёрдости характера. Желаю активных движений по жизни: и в работе, и на отдыхе, и даже в танцах в тапочках по дому.

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