Предлагается отмечать этот праздник ежегодно во вторую субботу сентября.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления об установлении Дня украинского борща (№6361).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято во время заседания комитета.

Проектом постановления предусматривается сохранение унифицированной украинской кухни и популяризации украинской культуры в мире, усиление общественного внимания к сохранению и чествованию традиционной украинской кухни и культуры. День украинского борща предлагают отмечать ежегодно во вторую субботу сентября.

Кабинету министров рекомендуется разработать с привлечением общественности и утвердить комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Дня украинского борща, предусмотрев, в частности:

проведение мероприятий, фестивалей и соревнований по приготовлению традиционного украинского борща во всех регионах Украины;

проведение в учебных заведениях, учреждениях культуры и питания тематических мероприятий, лекций, дискуссий о феномене украинского борща, его культурологической составляющей, преемственности приготовления этого блюда разными поколениями украинцев и его влиянии на общественную жизнь.

Читайте такжеКогда бросать картошку в борщ и как сделать борщ насыщенно краснымКак сообщал УНИАН, 30 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об установлении Дня украинского борща (№6361).

Его авторами являются ряд народных депутатов от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности", групп "Партия "За будущее" и "Доверие", а также внефракционных.

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