Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 13 сентября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

13 сентября по новому церковному календарю вспоминают священномученика Корнилия Сотника и обновление храма Воскресения Христова Иерусалиме. Также в этот день - предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Рассказываем о традициях и приметах 13 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

13 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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13 сентября по новому церковному календарю (26 сентября по старому) - день памяти священномученика Корнилия Сотника, обновление храма Воскресения Христова Иерусалиме и предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Церковь Воскресения Христова построили в 335 году. До этого, еще в I веке римский император Тит напал на Иерусалим и сровнял город с землей. Когда к власти пришел правитель Адриан (через 60 лет), на руинах Иерусалима он построил римскую колонию, а на горе Голгофа - храм Венеры, где приносили жертвы языческим богам. Таким образом старались всячески стереть память о Христе.

Но в начале IV века, во времена правления императора Константина Великого, его мать, равноапостольная царица Елена нашла в Иерусалиме место погребения Иисуса. Языческий храм разобрали, а на его месте воздвигли церковь Воскресения Христова и освятили ее.

Ныне в Храм Воскресения Христова входит также гора Голгофа, место обретения Креста, на котором был распят Иисус и ряд храмов и монастырей.

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Корнилий Сотник жил в I веке в Кесарии Палестинской. Он был язычником и римским центурионом (сотником), но вел благочестивую жизнь.

По преданию, как-то ему явился Ангел во время молитвы и сказал, что он услышан Богом, а также велел Корнилию найти в Иоппии Симона - апостола Петра, якобы он "скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой". Когда апостол Петр пришел в дом Корнилия, его приняли с большими почестями. Апостол проповедовал о Спасителе и Корнилий крестился вместе со всей семьей - так он стал первым язычником, который принял крещение.

После этого сотник решил оставить все мирское и пойти весте с Петром. Апостол рукоположил Корнилия в епископы Кесарии Палестинской, а затем послал его в Скепсию - бороться с идолопоклонством. Когда Корнилий зашел в языческий храм и стал молиться, то он рухнул. Все жители города приняли после этого христианство. Умер Корнилий в глубокой старости и был похоронен недалеко от того самого разрушенного храма.

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Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня - это день перед двунадесятым праздником Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В богослужения 13 сентября уже входят молитвословия, посвященные наступающему празднуемому событию.

Церковный праздник 13 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать на праздник Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

О чем говорят приметы на 13 сентября

По приметам дня можно сказать, какой будет погода в ближайшее время и зима:

луна красного цвета - к сильному ветру;

грачи уже улетели - зима будет ранней;

дождь в этот день - последний в этом году, больше не будет, а урожай будет хороший.

В народном календаре 13 сентября - праздник Корнилье. День прозвали так потому, что Корнилий считался покровителем всех овощей-корнеплодов.

Что нельзя делать 13 сентября

13 сентября, как и в другой день, Церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы, осуждения, а также выступает против зависти, жадности, мести, отчаяния. Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы дня не советуют делать уборку в доме, намечать и выполнять важные дела в первой половине дня.

Что можно делать 13 сентября

В храмах на праздник обновления храма Воскресение Христова в Иерусалиме совершают богослужение Пасхальным чином, поэтому в народе день также называют осенняя Пасха. В этот день принято следует отпустить злые умыслы и совершать добрые дела - освящение храма символизирует новую жизнь для человека.

13 сентября уже можно копать среднеспелую морковь, свеклу и позднюю картошку. Ранее мы рассказывали, когда убирать морковь, чтобы она долго хранилась - по приметам и лунному календарю. По одному из народных поверьев, если в Корнилов день помочь нуждающимся, то деньги потекут рекой в дом. Неважно, какой будет помощь - главное, чтобы она была.

13 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Илья, Николай, Александр, Корнилий, Юлиан, Леонтий, Степан, Лукьян.

По старому стилю именины празднуют Михаил, Александр, Владимир, Мирон, Дмитрий, Геннадий.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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