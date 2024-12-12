Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 13 декабря по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

13 декабря по новому церковному календарю вспоминают мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария, пострадавших за веру в Христа в III-IV веках, а также преподобного Мардария, затворника Киево-Печерского. В народном календаре - Евстратиев день. О традициях, приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня по старому стилю - рассказываем ниже.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих придерживаются старого стиля (юлианского), его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 13 декабря по новому календарю (26 декабря по старому) - день памяти иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария и преподобного Мардария, затворника, мощи которого покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

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Евстратий Севастийский жил в III-IV веках в Севастии. Это были времена правления императора Диоклетиана, который устраивал гонения на христиан. Первым, кто подвергся истязаниям за свою веру, был пресвитер Аравийской церкви мученик Авксентий - его посадили в тюрьму. Военачальник Евстратий, который тайно крестился, узнал об этом и заявил во всеуслышание, что он христианин - и тоже угодил в темницу. Его подвергли страшным пыткам и казнили на костре. Известно, что перед смертью он вслух молился: "Величая, величаю Тя, Господи...". Сейчас эта молитва читается на субботней монастырской службе.

Позже был казнен и пресвитер Евстратий, а за ним - друг Евстратия, Евгений, простолюдин Мардарий и юный воин Орест, которые также признали себя христианами. Мардарий перед смертью произнес молитву "Владыко Боже, Отче Вседержителю...", теперь она называется его именем и читается в конце службы третьего часа.

Какой церковный праздник 13 декабря по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день Андрея Первозванного. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 13 декабря

По приметам дня судят о погоде и каким будет урожай следующего года:

выпал снег в этот день - будет лежать до апреля;

погода морозная и ясная - летом будет хороший урожай, а если теплая - то плохой;

облака быстро и низко плывут - к стуже.

В народе 13 декабря - праздник Евстратиев день, который также называют Ведьмины посиделки. По народным поверьям в это время нечисть устраивает шабаш, поэтому зачастую бывают буря и метель.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 13 декабря церковь не одобряет сквернословия, ругани, лени, зависти, лжи. Не следует отказывать в помощи и милостыне, постящимся - нарушать правила поста. Для тех, кто придерживается его, ранее мы публиковали календарь питания на Рождественский пост 2024 по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: считается, что не следует подметать и мыть пол, чтобы не вымести из дома достаток, а также оставлять веник у входа - нечисть похитит, чтобы солнце замести. Также ни в коем случае нельзя браниться - иначе на того, кто нарушил запрет, ведьма пошлет на голову какой-нибудь тяжелый предмет.

Что можно делать 13 декабря

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым Евстратию, Евгению, Авксентию, Оресту и Мардарию - просят непоколебимости веры и твердости духа, душевного спокойствия и сил вынести все жизненые невзгоды и идти правильным путем.

Кто отмечает день ангела 13 декабря

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Аркадий, Владимир, Арсений, Гавриил, Орест, Александр, Евгений, Анастасия, Герман, Иван.

По старому стилю день ангела у Андрея, Феклы, Василия, Илариона, Анатолия, Ивана, Иосифа, Григория, Исаакия, Владимира, Арсения.

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