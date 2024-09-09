Какой церковный праздник отмечают 10 сентября по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

10 сентября по новому церковному календарю вспоминают святителей Петра и Павла, епископов Никейских, а также преподобного Павла Послушливого, Киево-Печерского. Рассказываем о традициях и приметах 10 сентября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

10 сентября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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10 сентября по новому церковному календарю (23 сентября по старому) - день памяти святителей Петра и Павла, епископов Никейских и преподобного Павла Послушливого, Киево-Печерского.

Епископы Петр и Павел жили в VIII или IX веках и проповедовали в Никее (сейчас это город Изник в Турции). Вероятно, что в то время правил император Лев Исавр, который был христианином, но вместе с тем был иконоборцем. Из-за этого пострадали многие служители церкви и прихожане, которые защищали святыни.

Против иконоборцев выступал и епископ Петр - вероятно по этой причине он был казнен. Следующим епископом Никейским рукоположили Павла, но он продолжил дело Петра и так же погиб.

По некоторым данным, благодаря стараниям этих епископов Никейских была сохранена чудотворная икона Божией Матери Никейская.

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Павел Послушливый жил в XIII-XIV веках и был подвижником в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. После того, как он принял иночество, Павел безропотно проходил самые тяжелые послушания, на которые посылал настоятель. В остальное же время преподобный молол зерно на жернове и изнурял свое тело тяжкой работой. Память его Церковь чтит 10 сентября, в один день с тезоименитым святителем Павлом, епископом Никейским (IX).

Церковный праздник 10 сентября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти святой Анны Пророчицы, Иова Почаевского и на Собор преподобных отцов Киево-Печерских, что в Дальних пещерах.

О чем говорят приметы на 10 сентября

По приметам дня и урожаю рябины судят о погоде:

если на рябине много ягод - осень будет дождливой, а зима - очень морозной и суровой;

мало ягод на рябине - осень будет сухой;

дождь в этот день - еще будет тепло;

день выдался солнечный - конец месяца будет с ненастьями.

В народном календаре 10 сентября - праздник Петра и Павла Рябинников. В этот день в особом почете была рябина.

Что нельзя делать 10 сентября

10 сентября, как и в другой день, Церковь выступает против ссор, сквернословия, мести, сплетен и клеветы, осуждения, зависти, жадности и отчаяния. Нельзя отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы дня не советуют сегодня оставлять беспорядок в доме и зашторивать окна - считается, что в это время солнце обладает особой силой.

Что можно делать 10 сентября

В молитвах к святителям Петру и Павлу просят об удачной и спокойной зиме, чтобы хорошо перезимовать и дождаться прихода весны.

В народе в этот день традиционно собирали рябину - ее сушили, готовили варенье, делали полезные настойки. С давних времен рябина почиталась как растение, обладающее защитными и целебными свойствами. Рябиновое дерево старались обязательно посадить возле дома. Гроздья рябины, оставленные на столе или на подоконнике в этот день, принесут в дом счастье.Также веточку рябины можно подвесить над входной дверью - для защиты от недобрых людей.

10 сентября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татьяна.

По старому стилю именины празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнат, Макар, Николай, Павел, Сергей, Степан, Сусанна, Федор.

Ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2024 с датами по старому и по новому стилю.

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