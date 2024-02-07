Какой церковный праздник отмечают 8 февраля по новому и старому стилю, запреты дня и у кого именины.

8 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают великомученика Феодора Стратилата. За что почитают святого, запреты и приметы дня, что отмечают в православной церкви 8 февраля по старому стилю - рассказываем в материале.

8 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

8 февраля (21 февраля по старому стилю) - день памяти Федора Стратилата, великомученика, который жил в конце III - начале IV века.

Феодор Стратилат - это один из самых почитаемых христианских святых. Он родился в III веке, в городе Евхаиты (Малая Азия). О его детстве и родителях ничего неизвестно. По преданию, Феодор был красивым и смелым, и однажды, вооружившись мечом и молитвой, победил змия, который обитал возле города и держал горожан в страхе. За такую отвагу император Лициний поставил Феодора управителем города Гераклеи Понтийской. Там Феодор сочетал воинское служение с апостольской проповедью и обратил в Христову веру многих горожан.

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Позже по приказу императора начались жестокие гонения на христиан. По преданию Феодор пообещал императору принести жертвы языческим богам и попросил собрать в Гераклее все их золотые и серебряные статуи, а затем все их разбил на куски и раздал нищим. Защищая военачальника, горожане восстали против солдат императора. Но Стратилат решил принять мученическую смерть и предал себя в руки мучителей. Его долго пытали, после чего он был исцелен ангелом, но в результате все же казнили.

В переводе с греческого "стратилат" означает "военачальник".

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8 февраля по новому календарю также вспоминают пророка Захария Серповидца - одного из 12 малых пророков. Серповидцем называли его потому, что в одном из своих пророчеств он увидел свиток в виде серпа, летающий по воздуху, в нем были записаны откровения от Господа.

Праздник 8 февраля по старому стилю - день памяти святого Феодора Студита.

О чем говорят приметы на 8 февраля

В народном календаре 8 февраля - праздник Захарий Серповидец. Приметы на Захария говорят о погоде:

чем холоднее в этот день - тем теплее будет в марте;

мороз с утра - весна будет ранней;

если раздастся гром - лето будет ветреным;

туман стелется по земле - жди скоро много осадков.

Замечено также, что если в этот день собака катается по снегу - скоро будет совсем тепло.

Что нельзя делать 8 февраля

Что сегодня нельзя делать:

завидовать - можно сглазить человека и притянуть к себе неудачи;

ссориться, сквернословить;

отказывать в помощи нуждающимся, обижать животных.

По народным приметам в этот день следует быть особо осторожными с колюще-режущими предметами, так как можно пораниться, также следует воздержаться от хирургических операций и не рекомендуется посещать стоматолога - лечение будет неудачным.

Что можно делать 8 февраля

Великомученик Феодор Стратилат почитается как покровитель военных. Святого просят о победе над врагами видимыми и невидимыми, помощи в установлении мира и уберечь от всякого зла.

У пророка Захарии просят дать надежду и утешить в скорби, а также молятся о хорошем урожае.

На Захарию обычно начинают готовиться к садово-огородным работам, осматривают и чинят инвентарь, перебирают семена на посадку. В старину традиционно в этот день точили серпы, которые прежде кропили крещенской водой - для легкой работы. Поэтому в Захарьев день советуют заточить все ножи, которые есть в доме - считается, что это принесет удачу и достаток.

8 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.

Ранее мы публиковали церковный календарь на февраль 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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