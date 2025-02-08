Дата 8 февраля славится несколькими церковными и мировыми праздниками.

Сегодняшний день имеет несколько давних примет и запретов, о которые следует знать всем. Мы расскажем, какой праздник 8 февраля наступает в Украине и в мире, кто родился из знаменитостей и что важно сделать в этот день для счастья.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти пророка Захария Серповидца и мученика Феодора Стратилата. Последний считается покровителем всех военных, поэтому ему читается молитва за воина. По старому стилю верующие чествуют святого Феодора Студита.

Читайте в другой нашей статье, какой сегодня церковный праздник наступает у православных.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальных национальных торжеств сегодня. Верующие украинцы отмечают праздник сегодня в Украине Захарьев день.

В сегодняшнюю дату из выдающихся украинцев родились этнограф Афанасий Маркович, певица Диана Петриненко, спортсменка Ирина Мерлени, кардиолог Катерина Амосова, летчик и герой Украины Алексей Коваленко.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечают 8 февраля праздник День шотландского виски. Именно Шотландия считается родиной этого крепкого и благородного напитка. В этот день любители виски всего мира делятся способами употребления виски и придумывают с ним коктейли.

Еще одно торжество этого дня - Всемирный день кино. Он проводится во вторую субботу февраля по инициативе Академии кинематографических искусств США. Именно эта организация вручает награду "Оскар" лучшим фильмам.

Также в мире наступают сегодня праздники День оперы, День предложения руки и сердца, День воздушных змеев.

Среди мировых известных личностей в этот день родились ученый Даниэл Бернулли, композитор Джузеппе Торелли, писатель Жуль Верн, актриса Лана Тёрнер, актер Джек Леммон, кинокомпозитор Джон Уильямс.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Захарий Серповидец. Наши предки начинали подготовку к весне - осматривали телеги и сельскохозяйственный инвентарь, точили серпы, косы и лопаты, перебирали семена. Люди верили, что если этого не сделать и полениться, то можно забыть о хорошем урожае.

По давней примете для достатка и семейного благополучия сегодня нужно заточить все ножи и ножницы, которые есть в доме.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы знать о его запретах. В эту дату нельзя обижать и выгонять на улицу животных, нарушать правила обращения с острыми и горячими предметами, есть с ножа. Также не стоит завидовать, иначе на вас перейдут проблемы объекта зависти.

8 февраля есть такие погодные приметы:

если появились кроты и мыши, то стоит ждать потепления;

снежная метель предвещает неурожай в этом году;

утренний туман сулит дождь или снег в ближайшие дни;

с утра мороз ударил - к ранней весне.

Погода 8 февраля будет сухой и более солнечной, чем в предыдущие дни. Немного потеплеет, но останутся ночные заморозки.

У кого день ангела сегодня

По новому стилюДень ангела 8 февраля наступает у обладателей имен Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Теодор, Федор.

По старому стилю праздник 8 февраля отметят Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Клим, Петр, Семен, Теодор, Федор, Ян, Мария.

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