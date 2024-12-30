Разбираемся, какие и где лучше покупать, и можно ли брать семена от F1.

Горячая пора у огородников начинается не весной, как принято думать, а уже в январе - именно тогда многие покупают семена на рассаду. И так как они недешевые, то будет обидно, если продукция окажется некачественной и не даст урожая. Как выбрать семена для посева, на что смотреть при покупке, чтобы не купить "пустышку" - рассказываем ниже.

Как выбрать семена для выращивания

Сейчас на рынке можно встретить большое разнообразие семян - разные производители, сорта, гибриды. Среди всех этих красочных упаковок легко растеряться. Чтобы не купить не то, что нужно, следует при покупке придерживаться нескольких правил:

закупать материал для посева лучше в специализированных магазинах или у фирмы-производителя, если есть такая возможность, на рынке тоже можно найти качественный продукт, но больше в том случае, если берете у проверенного продавца;

не следует забывать, что хорошие семена не могут стоить дешево, если они чересчур дешевые или "космическая" скидка, то возможно, с ними что-то не то;

смотрите не на картинку на упаковке, а что там написано - кто производитель и какая информация указана.

Что должны писать на упаковке:

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название (например, огурцы) и их сорт;

какая фирма-производитель, ее адрес, e-mail, телефон;

партия;

вес семян или сколько штук в упаковке;

соответствие с ДСТУ 6006:2008;

когда расфасовано и до какого срока годен продукт.

Касательно последнего пункта, то эта дата должна быть проставлена штемпелем. Если она отпечатана типографским способом, скорее всего, перед вами какой-то фальсификат, ведь упаковку изготавливают раньше, и никто не может знать, какая партия в нее попадет и до какого времени ее нужно высеять.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание - это вес семян в упаковке или их количество. С количеством все понятно, а вот как определить сколько семечек, если указан вес ? Тут нужно исходить из их величины:

в 1 г мелких семечек - 600-1000 шт.;

в 1 средних - 150-350 шт.;

в 1 г крупных - до 10 шт.

Также семена разделяют на сортовые и гибридные.

Какие семена лучше покупать для рассады

Что лучше взять - сортовые или гибрид? Давайте разберемся, какая между ними разница.

Если на пакетике после названия написано F1 - то это гибрид (первое поколение). Его получают при скрещивании двух или больше сортов, он считается более устойчивым к разным болезням, холоду, дает крупные плоды и богатый урожай.

Если F1 нет на упаковке, то это сортовые семена - их получают после отбора лучших. Отличаются от гибридов тем, что вырастить из них совершенно одинаковые, как на подбор, к примеру, огурцы или помидоры - не получится. Также сортовые растения менее устойчивы к заболеваниям.

Если на сортовых после названия стоит S1, S2 и т. д. - это элитные семена, а цифра - это поколение (первое - самое высококачественное).

У гибридов по сравнению с сортом есть существенный минус: размножить их вряд ли удастся, следующее поколение, скорее всего, не даст такого же урожая и плодов (если даст вообще).

Некоторые производители дополнительно обрабатывают семенной материал - дражируют или инкрустируют. Стоит такой намного дороже обычного.

Дражированные семена (выглядят как разноцветное драже) - это обычно мелкие семена, которые покрывают специальной защитной оболочкой. Благодаря этому их легче сеять, но что более важно - у них намного лучшая всхожесть, больший урожай и они не подвержены многим болезным и вредителям.

Инкрустированные семена синего, красного или зеленого цвета - их обрабатывают стимуляторами роста, и у них практически натуральная величина.

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