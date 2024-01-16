Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

17 января по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Антония Великого. В народном календаре - Антонов день. О его традициях, приметах и что отмечают в церкви 17 января по старому стилю - рассказываем в материале.

17 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

17 января (30 января по старому стилю) - день памяти преподобного Антония Великого, которого считают одним из самых известных раннехристианских святых.

Антоний родился в Египте, возле Фиваидской пустыни, в 251 году. В юности он слушал Священное Писание, и по преданию, запоминал наизусть. В 20 лет остался без родителей, продал имение, деньги раздал нищим и ушел из родного края. Антоний поселился в скромной хижине и стал зарабатывать на жизнь собственным трудом. По преданию, отшельник много молился и просил избавить его от искушений. Тогда ему было видение: якобы какой-то пустынник молился и работал. Антоний решил, что так будет поступать и он. В посте, молитве и тяжелом труде он провел 85 лет, покидая свою гору лишь 2 раза - чтобы поддержать и утешить заключенных императором Максимианом христиан и чтобы защитить православную веру от ересей манихеев и ариан. Умер преподобный в 105 лет. Гора, на которой он жил, со временем обросла монастырями и пещерами других отшельников и праведников. Мощи святого хранятся во Франции в церкви местечка Сент-Антуан близ Вьенна и в городе Арле.

Видео дня

Церковь почитает Антония Великого как одного из отцов монашества и великого христианского подвижника. До нас дошли 20 речей святого, несколько посланий монастырям, правила для монахов. Известны изречения Антония: "Никому не предлагай того, никого не учи тому, чего прежде сам не исполнил на деле", "О добром деле, которое желаешь сделать, отнюдь не говори, - исполни его, не разгласив о нем предварительно".

Праздник 17 января по старому стилю - Собор 70-ти апостолов. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 4 января.

О чем говорят приметы на 17 января

По приметам дня смотрят, какой будут погода и урожай:

облака низко плывут - жди холодов;

восход ярко-красный - днем поднимется ветер;

яркие звезды ночью - завтра будет солнце и мороз;

снежные "шапки" лежат на деревьях - будет урожай меда.

В народном календаре 17 января - праздник Антонов день, Антон Перезимник. Говорят, что в это время половина зимы осталась позади.

Что нельзя делать 17 января

Есть несколько запретов этого дня - что сегодня нельзя делать:

ругаться, сквернословить;

лениться - святой Антоний был большим тружеником;

отказывать в помощи и милостыне.

Народные приметы не советуют в этот день рассказывать о своих планах - не сбудутся, а также шить и вязать - чтобы не "зашить" и не "завязать" дорогу к дому деньгам. Также следует особенно тщательно следить за словами - они в это время наделены магической силой, поэтому не стоит болтать лишнего.

Что можно делать 17 января

К преподобному Антонию обращаются с просьбами защитить от болезней, житейских трудностей и семейных проблем.

Этот день нужно посвятить повседневным хлопотам и делам - уборке в доме, пристройках, стирке. Женщины в Антонов день пекли небольшой круглый хлеб из толокна с пшеничной мукой, замешанный на молоке. Такие колобки символизировали солнце, а наши предки верили, что они имеют целебную силу. Ими угощали деток, родственников, соседей.

17 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю у Антона, Антонины, Виктора, Георгия, Ивана, Павла, Савелия.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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