17 января по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Антония Великого. В народном календаре - Антонов день. О его традициях, приметах и что отмечают в церкви 17 января по старому стилю - рассказываем в материале.
- 17 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
- О чем говорят приметы на 17 января
- Что нельзя делать 17 января
- Что можно делать 17 января
- 17 января - именины сегодня
17 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
17 января (30 января по старому стилю) - день памяти преподобного Антония Великого, которого считают одним из самых известных раннехристианских святых.
Антоний родился в Египте, возле Фиваидской пустыни, в 251 году. В юности он слушал Священное Писание, и по преданию, запоминал наизусть. В 20 лет остался без родителей, продал имение, деньги раздал нищим и ушел из родного края. Антоний поселился в скромной хижине и стал зарабатывать на жизнь собственным трудом. По преданию, отшельник много молился и просил избавить его от искушений. Тогда ему было видение: якобы какой-то пустынник молился и работал. Антоний решил, что так будет поступать и он. В посте, молитве и тяжелом труде он провел 85 лет, покидая свою гору лишь 2 раза - чтобы поддержать и утешить заключенных императором Максимианом христиан и чтобы защитить православную веру от ересей манихеев и ариан. Умер преподобный в 105 лет. Гора, на которой он жил, со временем обросла монастырями и пещерами других отшельников и праведников. Мощи святого хранятся во Франции в церкви местечка Сент-Антуан близ Вьенна и в городе Арле.
Церковь почитает Антония Великого как одного из отцов монашества и великого христианского подвижника. До нас дошли 20 речей святого, несколько посланий монастырям, правила для монахов. Известны изречения Антония: "Никому не предлагай того, никого не учи тому, чего прежде сам не исполнил на деле", "О добром деле, которое желаешь сделать, отнюдь не говори, - исполни его, не разгласив о нем предварительно".
Праздник 17 января по старому стилю - Собор 70-ти апостолов. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 4 января.
О чем говорят приметы на 17 января
По приметам дня смотрят, какой будут погода и урожай:
- облака низко плывут - жди холодов;
- восход ярко-красный - днем поднимется ветер;
- яркие звезды ночью - завтра будет солнце и мороз;
- снежные "шапки" лежат на деревьях - будет урожай меда.
В народном календаре 17 января - праздник Антонов день, Антон Перезимник. Говорят, что в это время половина зимы осталась позади.
Что нельзя делать 17 января
Есть несколько запретов этого дня - что сегодня нельзя делать:
- ругаться, сквернословить;
- лениться - святой Антоний был большим тружеником;
- отказывать в помощи и милостыне.
Народные приметы не советуют в этот день рассказывать о своих планах - не сбудутся, а также шить и вязать - чтобы не "зашить" и не "завязать" дорогу к дому деньгам. Также следует особенно тщательно следить за словами - они в это время наделены магической силой, поэтому не стоит болтать лишнего.
Что можно делать 17 января
К преподобному Антонию обращаются с просьбами защитить от болезней, житейских трудностей и семейных проблем.
Этот день нужно посвятить повседневным хлопотам и делам - уборке в доме, пристройках, стирке. Женщины в Антонов день пекли небольшой круглый хлеб из толокна с пшеничной мукой, замешанный на молоке. Такие колобки символизировали солнце, а наши предки верили, что они имеют целебную силу. Ими угощали деток, родственников, соседей.
17 января - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю у Антона, Антонины, Виктора, Георгия, Ивана, Павла, Савелия.
Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.