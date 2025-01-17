Дата 17 января интересна многими праздниками и памятными событями.

Сегодняшняя дата известна многими интересными фактами и необычными праздниками. Узнайте, какой праздник 17 января наступает в Украине и в мире, кто из знаменитостей родился сегодня и что запрещено делать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти раннехристианского святого Антония Великого. По старому стилю наступает собор 70-ти апостолов. Ранее мы писали, какой сегодня церковный праздник отмечают христиане и как лучше провести этот день.

Какой сегодня праздник в Украине

Официальных торжеств сегодня украинцы не отмечают. Народный праздник сегодня в Украине известен как Антонов день - он считается серединой зимы.

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Из выдающихся украинцев в эту дату родились писатель и жертва сталинских репрессий Григорий Эпик, бандурист Григорий Китастый, футболист "Динамо" Леонид Островский, певицы Оля Полякова и Кристина Соловий, пловец Олег Лисогор.

Какой сегодня праздник в мире

В мире отмечают 17 января праздник День детских изобретений. В эту дату родился ученый Бен Франклин, который в возрасте 12 лет создал наручные плавательные ласты. Немало изобретений были сделаны детьми или подростками, среди которых шрифт Брайля, снегоход, пластилин, меховые наушники, калькулятор.

Также на международном уровне отмечаются сегодня праздники День наставничества в спорте, День канатной дороги, Всемирный день снега.

Из мировых знаменитостей сегодня родились политик Бенджамин Франклин, писательница Анна Бронте, боксер Мухаммед Али, актер Джим Керри, шахматистка Мая Чибурданидзе, комик Энди Кауфман.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен как Антон Перезимник. Крестьяне в этот день пересчитывали запасы корма для скота и докупали при необходимости. Лошадей и ослов баловали и берегли от работы. Хозяйки выпекали хлеб в форме круглых булок как символ солнца и приближения весны.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник, чтобы не нарушить его запреты. Святой Антоний прославился как большой труженик, поэтому сегодня нельзя бездельничать, откладывать важные дела. Также не стоит шить и вязать, иначе будут финансовые проблемы, а также делиться планами и секретами, чтобы не сглазили.

В эту дату известны такие погодные приметы:

много снега лежит на деревьях - к хорошему урожаю меда на пасеках;

ясный и морозный день - к длительным заморозкам;

небо при восходе солнца алое - к сильному ветру;

ночью видны круги вокруг луны - к потеплению.

Погода 17 января будет теплой, с дождем или мокрым снегом в восточных и центральных областях.

У кого день ангела сегодня

По новому стилю День ангела 17 января отмечают обладатели имен Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян, Антонина.

По старому стилю праздник 17 января отмечают Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Клим, Лука, Марк, Николай, Остап, Павел, Прохор, Родион, Семен, Станислав, Степан, Тимофей, Трофим, Филипп, Эраст, Яков.

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