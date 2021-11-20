Сегодня православные верующие чтут память святых мучеников и молятся иконе Божией Матери.

Мученик Феодот жил в III веке и был светлым христианином. Проповедовал веру во Христа, помогал людям обрести Бога. Никогда никому не отказывал в совете, лечил больных, подавал милостыню бедным. В своем доме проводил Богослужения, навещал узников и даже хоронил погибших. Однажды языческие правители поймали святого, долго мучили, а затем обезглавили.

В честь памяти святых мучеников сегодня отмечается народный праздник 20 ноября - Федот Ледостав.

Православный праздник 20 ноября - икона Божией Матери "Взыграние"

Читайте также20 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВпервые образ Божией Матери явился 7 ноября 1795 недалеко от Москвы, при деревне Гремячевой в монастыре, который основал Дмитрий Донской в честь победы на Куликовом поле. Там же была обретена и другая икона - Николая Чудотворца.

"Взыграние" - икона, которая была написана с греческого образа. Во времена Византийской империи она считалась древнейшей святыней. На иконе Богоматерь изображена с младенцем, прильнувшим к ее ланите.

Приметы 20 ноября

гололед сегодня - он будет еще несколько дней;

сильный снег 20 ноября - весной реки разойдутся;

на Федота выпал первый снег - в следующем году будет хороший урожай ржи.

Что сегодня нельзя делать

Большинство примет этого дня касается беременных женщин. Девушкам в этот день полагается читать молитвы и пребывать в хорошем настроении, тогда малыш родится здоровым. 20 ноября не рекомендуется много спать и бездельничать, иначе ребенок будет ленивым.

Что можно делать 20 ноября

Святой Феодот считался покровителем ткачих, поэтому женщины в этот день должны были заниматься рукоделием. На Руси особенно умелым мастерицам 20 ноября заказывали сшить праздничные одежды.

Этот день считался началом зимы - на реках образовывался лед. Поэтому мужчины выходили к водоемам, чтобы понять, где можно ловить рыбу. Более того, замерзание рек и озер обещало не только хорошую рыбалку, но и путешествия. Во многих селениях заледеневшие реки весьма упрощали передвижения населению.

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Автор: Кристина Кащавцева