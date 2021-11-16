Верующие сегодня отмечают православный праздник - память святых мучеников.

Преподобная Анна - дочь Всеволода Ярославовича и Анны. Девушка воспитывалась в благочестивой семье, ей с детства прививали любовь к Господу. Анна отказалась от замужества и светской жизни, полностью посвятив себя христианству. Видя стремления дочери, отец построил ей монастырь, где она была игуменьей. Постоянно молилась, постилась и была смиренной. При монастыре основали училище, где преподобная Анна обучала девушек праведной жизни.

В честь святой сегодня отмечается народный праздник 16 ноября - Анна Холодная.

Православный праздник 16 ноября - день памяти мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.

Читайте также16 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьСвятые жили в IV веке в Персии и пострадали во время гонения на христиан. Царь Сапор приказал собрать всех диаконов и пресвитеров, первым схватили Акепсима. Привели на суд, где он исповедовал христианство и высмеял язычество. За это его долго мучили, потом бросили в темницу.

Позднее арестовали Иосифа пресвитера и Аифала диакона. Они тоже не захотели поклоняться языческим богам, за что потерпели мучения. Вместе с ними пострадала и святая Снандулия, которая омывала раны узников и приносила им пищу. Язычники установили стражу, чтобы христиане не погребли тела святых, но началась гроза, воины погибли, а Господь сам похоронил своих детей.

Приметы 16 ноября

снег пошел сегодня - зима будет морозной;

теплый дождь 16 ноября - к похолоданию;

кролики бегают недалеко от дома - к морозам;

сколько ярких звезд на небе - столько будет теплых дней в году.

Что сегодня нельзя делать

Согласно поверьям, именно в этот день нечистая сила выходит на улицу и наблюдает за жизнью людей. Никакого особого вреда она нанести не может, но наши предки все равно старались не выходить из дома без крайней необходимости. Главный запрет сегодняшнего дня - молодые девушки и женщины не должны выполнять какую-либо домашнюю работу.

Что можно делать 16 ноября

Наши предки в этот день готовили разные блюда и напитки из замороженных ягод. Можно было варить кисели и компоты, добавлять заготовки в пироги или лепить вареники.

16 ноября - благоприятный день для того, чтобы отправиться к знахарю, если вам нужна его помощь. Славяне посещали гадалок и лекарей в этот день, чтобы улучшить свое здоровье и получить ответы на важные вопросы.

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Автор: Кристина Кащавцева